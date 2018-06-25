В Самаре в понедельник, 25 июня, состоится третий на стадионе «Самара Арена» матч ЧМ-2018 по футболу. Сборная России сыграет с командой Уругвая. Игра начнется в 18 часов. Это значит, что уже в 20 часов станет известен победитель группы А. Отметим, обе команды уже вышли в плей-офф, поэтому, теоретически, удовлетворить всех игроков могла бы ничья по итогам предстоящего матча. Впрочем, и россияне и уругвайцы настраиваются на победу. Напомним, ранее российские футболисты уже одолели сборные Саудовской Аравии и Египта – 5:0 и 3:1 соответственно. Уругвайцы тоже обыграли данные сборные, но с гораздо меньшим преимуществом в счете, чем это сделали мы. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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