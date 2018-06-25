Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и …