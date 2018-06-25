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Материалы по теме:

Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

В Самаре на ветке до стадиона ЧМ-2018 встало движение трамваев. По сообщению очевидца, сошла с рельсов средняя тележка трехсекционного трамвая. Самарец Антон Рубин опубликовал фото в соцсети.

«Движение на новой трассе, проложенной специально к стадиону, стоит», - пишет очевидец.
25 июня 2018, 05:30
В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоялась торжественная церемония регистрации брака двух жителей 
25 июня 2018, 04:13
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

Напомним, сборная Уругвая сыграет 
25 июня 2018, 01:09
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров и главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в воскресенье, 24 июня – накануне матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай. Игра состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена». Вчера российская сборная провела тренировку 
25 июня 2018, 10:34
Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем в матче ЧМ

Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем в матче ЧМ

Накануне матча группового этапа ЧМ между сборными России и Уругвая самарский оракул мундиаля - коза Забияка сделала свой прогноз на игру. По традиции перед ней выставили три миски с угощениями. Животное без колебаний направилось к той, которая символизировала сборную России. 

25 июня 2018, 09:54
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

В Самару приедут министры спорта России и Уругвая. Об этом сообщается на сайте российского федерального профильного ведомства. В день матча ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая в Самаре пресс-конференцию в местном пресс-центре проведут министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минспорта 

22 июня 2018, 12:24
Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Как пишет “Лента.ру” со ссылкой на доклад ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», реальный заработок российских граждан упал на 19,2 процента за период с октября 2014 года по май 2017 года.

Также и реальный размер пенсий 

2 августа 2017, 03:56
С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит  чуть 

25 июля 2017, 03:53
Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник национальной команды Италии Джорджо Кьеллини сообщил, что «сыграл» болевой синдром от укуса форварда команды Уругвая Луиса Суареса во время игры Мундиаля 2014 года. Про это американским СМИ поведал вице-президент Апелляционного суда FIFA Фернандо Митьянс.

«Кьеллини не пришел на 
25 сентября 2015, 09:54
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