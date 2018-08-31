1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.
1 сентября с 14:00 до 22:00, будет прекращено движение транспорта на следующих участках: ул. Дальняя, ул. Арена 2018, ул. 1-я стадионная, Проезды №№ 6-11, дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до ул. Дальняя.
Помимо движения, будет введен и запрет на стоянку. Он коснется следующих территории: Волжское шоссе, ул. Арена 2018, ул. Дальняя, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, ул. 2-я стадионная, Проезды №№ 2 и с 6 по 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до ул. Дальняя.
Как обычно, ограничения не будут касаться спецтранспорта: машин полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и аварийных служб.
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