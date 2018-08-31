4
51
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации «Интерфакса», 
31 августа 2018, 02:48
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
На маршрутах 5д и 50 в Самаре появились более вместительные автобусы

На маршрутах 5д и 50 в Самаре появились более вместительные автобусы

Администрация Самары провела очередной этап работы по анализу пассажирских перевозок. По его результатам было решено ввести двухсменный график работы на автобусных маршрутах №№ 1 и 50. Благодаря этому удалось увеличить количество рейсов, выполняемых в течение дня.

Еще одним нововведением на маршрутах 

30 августа 2018, 11:26
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной 

29 августа 2018, 03:16
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы 
29 августа 2018, 02:24
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

28 августа стало известно о том, что на стадион «Самара Арена» была прекращена подача электричества. Причина в долгах обслуживающей объект организации «Спорт Ин» перед поставщиками электроэнергии.  По информации «ТЕРРЫ», речь идет о 9 миллионах рублей.

Стоит отметить, что ближайший матч на 

28 августа 2018, 01:25
Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

27 августа в 18:30 самарские «Крылья Советов» встретятся на выезде с красноярским «Енисеем». Игра состоится в Тюмени и станет заключительной в рамках 5 тура чемпионата РПЛ.

Организаторы ожидают, что футбольный поединок посетят около 2 тысяч человек. Вход для самарских болельщиков на 

27 августа 2018, 12:56
Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.

«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским 

27 августа 2018, 10:58
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре перекрыли очередную дорогу. Теперь речь идет об участке улицы Революционной от Московского шоссе до Маломосковской улицы. С 24 по 30 августа там будут идти работы по ремонту теплотрассы. Автомобилистов просят учитывать этот фактор при планировании поездок и отнестись 

24 августа 2018, 01:41
«Сызрань-2003» обыграла «Ротор» в матче за Кубок России

«Сызрань-2003» обыграла «Ротор» в матче за Кубок России

22 августа футбольная «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» волгоградский «Ротор». Игра проходила в рамках 1\32 финала Кубка России.

Основное время матча прошло без забитых мячей, хотя сызранцы большую часть времени владели инициативой. В добавленное время победителя выявить также не удалось. 

23 августа 2018, 10:14
Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

В Самаре снова можно беспрепятственно ездить по улице Мичурина. 14 августа было закрыто движение общественного транспорта по дороге на участке от Осипенко до Челюскинцев. Там устраняли неисправность на водоводе. Сразу после завершения работ, вечером 16 августа, движение транспорта было вновь 

17 августа 2018, 09:49
Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»

Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн обвинил предыдущее руководство региона в самовольном изменении проекта стадиона «Самара Арена». По его словам, это привело к удорожанию объекта с 13 до 19 миллиардов рублей.

«Площадь «Самара Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались 

24 июля 2018, 11:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх