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В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?

В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?

"Вопрос принят", - именно такими словами отреагировал в "Твиттере" департамент транспорта мэрии Самары на жалобы жителей о грядущем с 1 ноября подорожании проезда в маршрутках - с 25 сразу до 30 рублей.

По словам горожан, грозные объявления висят на 
9 октября 2018, 11:27
На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

В Самаре обсуждается вопрос по борьбе с пробками на въезде в город по Московскому шоссе. Одним из вариантов решения проблемы должна стать установка светофора с кнопкой для пешеходов в районе гостиницы «Моя». С его помощью можно будет накапливать группы людей, 

8 октября 2018, 02:28
Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Движение трамваев по Заводскому шоссе в Самаре будет закрыто до 31 декабря этого года. Такие сроки обозначили представители ТТУ в ответ на вопрос о том, когда вагоны снова поедут в Юнгородок.

Напомним, летом в областном центре стартовала реконструкция Заводского шоссе на 

5 октября 2018, 10:35
Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках

Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках

28 сентября самарцы, регулярно ездящие на маршрутках, встревожились из-за неожиданной новости. В салонах автобусов заметили объявления, которые гласили, что цена проезда на коммерческом транспорте с 8 октября будет составлять 30 рублей вместо нынешних 25 рублей. Грядущее нововведение вызвало негативную реакцию 

28 сентября 2018, 11:12
В Самаре прямо на ходу задымился автобус

В Самаре прямо на ходу задымился автобус

26 сентября в Самаре произошел инцидент с общественным транспортом. Во время движения задымился дачный автобус №157. Машину сразу же остановили, а перепуганных пассажиров вывели на улицу.

Очевидцы сразу сообщили о произошедшем в Twiiter, добавив, что люди не могли дождаться следующего автобуса 

26 сентября 2018, 02:51
На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки  начала действия электронных проездных пока не уточняются.

Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в 
28 августа 2018, 11:15
Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

В Самаре с понедельника, 18 июня, повысят стоимость проезда в электричках на участках в границах города. Об изменении тарифа сообщила «Самарская пригородная пассажирская компания». Речь об участках: Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – 

14 июня 2018, 12:21
Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году

Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году

Власти Самары рассказали о стоимости проезда в городском общественном транспорте в 2018 году. Повышения не планируется.

«Изменения стоимости проезда в общественном транспорте Самары в 2018 году не планируется: 25 рублей при оплате наличными, стоимость поездки по транспортной карте жителя Самары – 

28 марта 2018, 11:55
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