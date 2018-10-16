В ближайшем будущем в самарском муниципальном транспорте может быть внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщили представители Дептранса в ответ на обращение жителей города. Пользователи Твиттере посетовали, что расплатиться с помощью карты за проезд уже возможно в Ульяновске и Оренбурге, а в таком крупном мегаполисе как Самара такого нет.
«Как раз в настоящий момент этот вопрос на стадии решения, в скором времени такую оплату постепенно планируется внедрить в общественном транспорте», - сообщили в профильном ведомстве.
В комментариях к транспортников просят также просят внедрить технологию NFC. Тогда оплата проезда стала бы еще проще, ведь ее можно было бы производить с помощью смартфона.
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