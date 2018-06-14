В Самаре с понедельника, 18 июня, повысят стоимость проезда в электричках на участках в границах города. Об изменении тарифа сообщила «Самарская пригородная пассажирская компания». Речь об участках: Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – Ягодная. При оплате наличным билет будет стоить 21 рубль, для ребенка – 5 рублей 30 копеек. При оплате транспортной или банковской карты стоимость проезда составит 18 рублей 20 копеек для взрослого и 4 рубля 50 копеек – за ребенка.
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Проезд на электричках подорожает в Самарской области
В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.
Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.
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