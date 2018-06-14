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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 

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Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

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«Изменения стоимости проезда в общественном транспорте Самары в 2018 году не планируется: 25 рублей при оплате наличными, стоимость поездки по транспортной карте жителя Самары – 

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Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей 
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С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

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Мультимодальные перевозки в Кошелев-парк отменят на десять дней

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26 декабря 2017, 09:57
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В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре в метро пассажиры могут оплатить проезд бесконтактным способом – с помощью смартфона, карты или часов. Об этом сообщил представитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области в социальной сети Twitter. Проект был запущен в июне 2017 года. На 
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Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября

Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий 

31 октября 2017, 10:11
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