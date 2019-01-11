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Материалы по теме:

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
В Тольятти маршрутка столкнулась с Porsche Cayenne

В Тольятти маршрутка столкнулась с Porsche Cayenne

В Тольятти началась проверка обстоятельств аварии с участием машрутки. В пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель ехал на автобусе Peugeot Boxer по маршруту № 313. На нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского при повороте налево на Степана Разина шофер не 
11 января 2019, 05:40
Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.

Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей 
11 января 2019, 05:15
Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются 
11 января 2019, 04:28
Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%

Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%

Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы Самарской области провели мониторинг цен на топливо на сетевых автозаправках. Напомним, что 9 января губернатор Дмитрий Азаров и руководитель УФАС Леонид Пак договорились, что результаты анализа будут оперативно доводиться до регионального правительства и всех заинтересованных 
11 января 2019, 08:06
«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

В среду, 9 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед руководителем Самарского УФАС России Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо. По словам автомобилистов, с первых чисел января цены на заправках выросли на 1,5-1,8%. Между тем, 
10 января 2019, 09:04
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
В России снова подорожает бензин?

В России снова подорожает бензин?

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, которые подписали соглашение о заморозке цен. Речь идет о документе, появившемся в начале ноября. В ситуацию вмешалась ФАС по просьбе Российского топливного союза.

Таким 
30 ноября 2018, 10:21
Как в России изменится цена на бензин после Нового года

Как в России изменится цена на бензин после Нового года

По итогам октября цены на бензин выросли на 0,4% - это данные Росстата, а за 9 месяцев текущего года топливо подорожало в общей сложности на 9 с лишним процентов. Самые резкие скачки были зафиксированы весной и в начале лета. Так, 
7 ноября 2018, 07:44
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