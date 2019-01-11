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В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne
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11 января 2019, 08:29
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В Тольятти маршрутка столкнулась с Porsche Cayenne
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11 января 2019, 05:40
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Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска
С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.
Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей …
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11 января 2019, 05:15
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Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы
В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются …
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11 января 2019, 04:28
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Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%
Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы Самарской области провели мониторинг цен на топливо на сетевых автозаправках. Напомним, что 9 января губернатор Дмитрий Азаров и руководитель УФАС Леонид Пак договорились, что результаты анализа будут оперативно доводиться до регионального правительства и всех заинтересованных …
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11 января 2019, 08:06
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«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
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10 января 2019, 09:04
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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В России снова подорожает бензин?
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30 ноября 2018, 10:21
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Как в России изменится цена на бензин после Нового года
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7 ноября 2018, 07:44