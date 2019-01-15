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Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов
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15 января 2019, 09:18
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Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы
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15 января 2019, 07:46
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В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину
В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту …
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15 января 2019, 05:28
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В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"
Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться …
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15 января 2019, 05:24
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Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный …
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15 января 2019, 05:08
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Рубль назвали самой недооценённой в мире валютой
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13 января 2019, 02:16
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Зарубежный отдых для самарцев подорожает
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11 января 2019, 10:45
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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин
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11 января 2019, 08:53
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Золотая ракета "Енисей"
Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют …
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11 января 2019, 11:06
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Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%
Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы Самарской области провели мониторинг цен на топливо на сетевых автозаправках. Напомним, что 9 января губернатор Дмитрий Азаров и руководитель УФАС Леонид Пак договорились, что результаты анализа будут оперативно доводиться до регионального правительства и всех заинтересованных …
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11 января 2019, 08:06
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До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО
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10 января 2019, 01:08
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«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
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10 января 2019, 09:04
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Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей
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1 декабря 2018, 08:20
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Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году
Китайский автопроизводитель Lifan намерен поставлять в Российскую Федерацию в будущем году несколько новых моделей. Например, весной на наш рынок придет очередное поколение кроссовера X60.
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26 декабря 2017, 05:12
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На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus
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22 декабря 2017, 01:32
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Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка
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20 декабря 2017, 12:12