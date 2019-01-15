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Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов

Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов

Во вторник российский Центробанк после трёхмесячного перерыва возобновил покупку валюты для пополнения резервов в рамках бюджетного правила. Вплоть до 6 февраля ежедневно на это будет тратиться примерно 15 с половиной млрд рублей. То есть относительно немного. Но такие действия всегда 
15 января 2019, 09:18
Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

В ближайшее время из самарской мэрии уйдет руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова. Дело в том, что 23 декабря прошлого года ей исполнилось 65 лет, она достигла предельного для муниципального чиновника возраста. Заявление о сложении полномочий она 
15 января 2019, 07:46
В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту 
15 января 2019, 05:28
В Самаре блогер обнаружил туалет

В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"

Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться 
15 января 2019, 05:24
Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный 
15 января 2019, 05:08
Рубль назвали самой недооценённой в мире валютой

Рубль назвали самой недооценённой в мире валютой

Рубль вслед за нефтью слегка снизился к доллару и евро. В Самаре по самому выгодному курсу американскую валюту сегодня можно было купить за 67 рублей 26 копеек, европейскую за 77,48. Тем временем, популярный британский журнал The Economist, высчитывающий так называемый 
13 января 2019, 02:16
Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Волна всеобщего подорожания в ближайшие месяцы накроет и туристическую сферу. В предстоящем летнем сезоне зарубежный отдых для россиян вырастет в цене, как минимум, на 20 %. В предстоящем летнем сезоне стоимость туристических путевок практически по всем направлениям вырастет на 20-30 
11 января 2019, 10:45
Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Купить бензин по предновогодним ценам в Самаре еще можно. Правда, далеко не везде. На большинстве заправок топливо подорожало примерно на рубль за 1 литр. Данный факт привлек внимание антимонопольщиков. Впрочем, проведенная в нашем регионе проверка показала, что рост цен на 
11 января 2019, 08:53
Золотая ракета

Золотая ракета "Енисей"

Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют 
11 января 2019, 11:06
Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%

Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%

Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы Самарской области провели мониторинг цен на топливо на сетевых автозаправках. Напомним, что 9 января губернатор Дмитрий Азаров и руководитель УФАС Леонид Пак договорились, что результаты анализа будут оперативно доводиться до регионального правительства и всех заинтересованных 
11 января 2019, 08:06
До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России ездят без полисов ОСАГО или с поддельными. Очередной пересмотр тарифов Центробанком, когда верхнюю и нижнюю границу сдвинули на 20%, должен изменить ситуацию. Однако существует при этом масса сложностей. О подводных камнях «ТЕРРЕ» рассказал эксперт в 
10 января 2019, 01:08
«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

В среду, 9 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед руководителем Самарского УФАС России Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо. По словам автомобилистов, с первых чисел января цены на заправках выросли на 1,5-1,8%. Между тем, 
10 января 2019, 09:04
Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей

Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей

В России вырос экспорт автомобилей. Как сообщает Федеральная Таможенная служба, за 9 месяцев этого года за границу отправились 66 тысяч легковых машин, что на 4 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти на 5 процентов - до 9600 
1 декабря 2018, 08:20
Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году

Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году

Китайский автопроизводитель Lifan намерен поставлять в Российскую Федерацию в будущем году несколько новых моделей. Например, весной на наш рынок придет очередное поколение кроссовера X60.
Модель будут реализовывать под наименованием Х70, она получит новые шасси, платформу и двигатель. По словам представителей 

26 декабря 2017, 05:12
На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
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20 декабря 2017, 12:12
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