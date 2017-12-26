В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для РФ в 2018 году Jaguar в следующем году начнет реализацию электрического кроссовера в Российской Федерации. На информацию представителей автоконцерна ссылаются отечественные информагентства.

Речь идет о модели, презентация концепта которой состоялась осенью 2016-го на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. По предварительным прогнозам, автоновинка придет на наш рынок …