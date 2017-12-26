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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Honda представит новый кроссовер Honda CR-V Custom Concept

Honda представит новый кроссовер Honda CR-V Custom Concept

В ближайшее время начнется работа Токийского международного мотор-шоу. В преддверии этого события компания Honda рассказала об автоновинках, которые увидят посетители автосалона.
В частности, речь идет о концепте кроссовера Honda CR-V Custom Concept, который в недалекой перспективе может быть запущен в 

25 декабря 2017, 04:02
В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для РФ в 2018 году

В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для РФ в 2018 году

Jaguar в следующем году начнет реализацию электрического кроссовера в Российской Федерации. На информацию представителей автоконцерна ссылаются отечественные информагентства.
Речь идет о модели, презентация концепта которой состоялась осенью 2016-го на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. По предварительным прогнозам, автоновинка придет на наш рынок 

25 декабря 2017, 03:14
На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
В 2018 году Skoda привезет в РФ несколько новинок

В 2018 году Skoda привезет в РФ несколько новинок

Специалисты концерна Skoda раскрыли, какие автоновинки поступят на рынок РФ в будущем году. Об этом со ссылкой на представителей автопроизводителя информируют эксперты аналитического агентства «Автостат».
Как утверждается, на вторую половину весны намечен старт реализации внедорожника Kodiaq отечественной сборки. Модель будет 

13 декабря 2017, 12:12
Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Российские специалисты представили перечень самых ожидаемых автоновинок, которые придут на отечественный авторынок текущей зимой. В общей сложности ожидается не менее десяти моделей. Большое прибавление ждет семейство SUV. Это прежде всего Mitsubishi Eclipse Cross и Peugeot 5008.
Первый получит полуторалитровый турбированный 

11 декабря 2017, 11:13
Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.

4 декабря 2017, 12:10
Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом 

1 декабря 2017, 02:18
Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Международный автосалон в Лос-Анджелесе будет последним крупным мировым мотор-шоу в 2017-м. Эксперты английского специализированного издания Autocar представили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, дебют которых пройдет уже 18 ноября.
На первой строке перечня разместился новый американский внедорожник Jeep Wrangler. Как поясняют специалисты, 

1 ноября 2017, 03:12
Rolls-Royce планирует выпустить самый роскошный в мире электрокар

Rolls-Royce планирует выпустить самый роскошный в мире электрокар

Английский премиальный бренд Rolls-Royce намерен создать полностью электрическую версию Rolls-Royce Phantom. Конструкторы уже заявили, что автоновинка будет самым роскошным в мире электрокаром.
Представители Rolls-Royce в ходе общения с журналистами сказали, что специалисты корпорации в настоящее время работают над полностью электрической 

20 октября 2017, 09:53
Назван ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Назван ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Эксперты агентства «Автостат» опубликовали список самых продаваемых в РФ китайских автомобилей. В ТОП-10 оказались сразу четыре машины бренда Lifan, причем одна из них возглавила рейтинг.
По данным статистики, в ноябре 2016 года кроссовер Lifan X60 стал лидером продаж в России. Количество 

18 декабря 2016, 06:52
Lifan стал лидером продаж среди китайских брендов в РФ

Lifan стал лидером продаж среди китайских брендов в РФ

Аналитики агентства «Автостат» назвали самый популярный в России китайский бренд. По итогам октября им стала компания Lifan, которая реализовала на российском рынке 1402 автомобиля. Самой востребованной стала модель Lifan X60 с 576 проданных экземпляров.
По сравнению с 2015 годом, объёмы реализации моделей Lifan 

1 декабря 2016, 11:47
Компания Lifan готовит конкурента LADA Largus

Компания Lifan готовит конкурента LADA Largus

В ближайшее время на отечественный автомобильный рынок выйдет конкурент Lada Largus – модель сегмента MPV, разработанная в КНР компанией Lifan. Автоновинку инженеры создают на базе модели Cebrium. Об этом журналистов проинформировал один из руководителей концерна Ван Сяолун.
Сегодня в линейке 

1 ноября 2016, 09:52
Lifan объявил старт продаж нового внедорожника

Lifan объявил старт продаж нового внедорожника

Представители автопроизводителя из Поднебесной рассматривают вопрос о старте в ближайшее время продаж нового внедорожника Lifan Myway. В первую очередь автоновинка станет реализовываться на внутреннем рынке, а затем начнутся мировые продажи. Авто с семью посадочными местами выполнено, по мнению экспертов, в 

26 апреля 2016, 03:16
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