Китайский автопроизводитель Lifan намерен поставлять в Российскую Федерацию в будущем году несколько новых моделей. Например, весной на наш рынок придет очередное поколение кроссовера X60.
Модель будут реализовывать под наименованием Х70, она получит новые шасси, платформу и двигатель. По словам представителей компании, уже проводятся тесты на российских трассах. Стоимость новинки озвучат ближе к старту продаж.
Кроме того, речь идет об обновленном компактном кроссовере Lifan X50. Рестайлинговая версия будет иметь новый дизайн, несколько изменятся и габариты.
В настоящее время Lifan продает в РФ 5 моделей: X60, X50, Myway, Solano и Murman. Наиболее дешевой считается седан Solano, стоимость которого начинается с отметки 440 902 рубля. А самым дорогим авто Lifan на отечественном рынке оказался новый Murman. За него придется выложить минимум 862 302 рубляй.
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