Производитель гиперкаров продемонстрировал в Сети краш-тесты гиперкара Regera. Автомобиль испытывают на прочность не только о всевозможные барьеры, но также наносят удары большим молотком.
Как видно на опубликованных в интернете кадрах с испытаний Koenigsegg Regera, модель подвергают жестким испытаниям не только в лаборатории, но и на трассе. Стоимость Regera начинается с отметки $1,9 млн. Таких машин выпущено только 80 экземпляров.
Гиперкар получил гибридную силовую установку с пятилитровым твин-турбо V8 и тремя электромоторами. Суммарная мощность модели - 1500 л.с. Первую сотню она набирает за 2,8 секунды.
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