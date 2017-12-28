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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Продажи нового кроссовера Infiniti QX50 в России стартуют в 2018 году

Продажи нового кроссовера Infiniti QX50 в России стартуют в 2018 году

 Автопроизводитель Infiniti на мотор-шоу в Лос-Анжелесе демонстрирует очередное поколение кроссовера Infiniti QX50, который придет на отечественный авторынок. Озвучены сроки начала продаж.
По словам экспертов, реализация нового Infiniti QX50 в России начнется в 2018 году. Показанная в Лос-Анжелесе модель создана на 

28 декабря 2017, 02:06
Появились шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander

Появились шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander

В интернете появились сделанные атвопапарацци фотографии внедорожника Jeep Grand Commander. Семиместная модель в настоящее время проходит дорожные испытания.
По словам экспертов, Jeep Grand Commander получил многофункциональный руль, аналогичный установленному на Jeep Grand Cherokee. Предусмотрен электрический стояночный тормоз. Автомобиль конструировали на 

27 декабря 2017, 03:07
Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году

Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году

Китайский автопроизводитель Lifan намерен поставлять в Российскую Федерацию в будущем году несколько новых моделей. Например, весной на наш рынок придет очередное поколение кроссовера X60.
Модель будут реализовывать под наименованием Х70, она получит новые шасси, платформу и двигатель. По словам представителей 

26 декабря 2017, 05:12
Honda представит новый кроссовер Honda CR-V Custom Concept

Honda представит новый кроссовер Honda CR-V Custom Concept

В ближайшее время начнется работа Токийского международного мотор-шоу. В преддверии этого события компания Honda рассказала об автоновинках, которые увидят посетители автосалона.
В частности, речь идет о концепте кроссовера Honda CR-V Custom Concept, который в недалекой перспективе может быть запущен в 

25 декабря 2017, 04:02
Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей на автосалоне во Франкфурте

Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей на автосалоне во Франкфурте

Суперкар Aspark Owl оказался лидером составленного экспертами списка наиболее быстрых новинок автосалона во Франкфурте. Автомобиль с электрической тягой набирает первую сотню за две секунды.
Как уверяют инженеры японской компании, Aspark Owl является самым быстрым в числе всех новинок, показанных во 

22 сентября 2017, 02:01
Ford запустил производство нового спорткара GT

Ford запустил производство нового спорткара GT

На канадском заводе Ford Motor Company в Онтарио начался выпуск модели GT. Спрос на новый суперкар Ford GT значительно превысил производственные возможности компании. 
Заявки на покупку спортивного купе GT подали 6500 человек, в то время как Ford планирует выпустить всего 1000 

17 декабря 2016, 11:09
Во время тестирования фотошпионы сняли новый суперкар McLaren

Во время тестирования фотошпионы сняли новый суперкар McLaren

Новый McLaren попал в объективы автопапарацци. Фотошпионы сняли суперкар в процессе тестирования. Появления автоновинки ждут в 2018 году.
Предполагается, что этот автомобиль придет на смену 650S. Новая версия станет заметно отличаться от предшествующей.
После изучения снимков эксперты особо отметили оформление 

14 октября 2016, 05:13
В США началось производство нового спорткара Acura NSX

В США началось производство нового спорткара Acura NSX

Предприятие в штате Огайо изготовило первый экземпляр японского суперкара Acura NSX. Автомобиль был официально представлен и передан первому владельцу. Как сообщается, авто было куплено на аукционе за 1 200 000 долларов. О начале серийного производства сообщили зарубежные средства массовой информации.

25 мая 2016, 02:01
Koenigsegg создаёт новый суперкар

Koenigsegg создаёт новый суперкар

Шведский автомобильный производитель Koenigsegg выйдет на рынок США, сообщают автомобильные СМИ. Для этого компания разработает новый суперкар.
На сегодняшний день о новинке известно очень мало - только то, что ее презентация планируется в 2015 году.
До выхода суперкара на американский 

16 декабря 2014, 01:20
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