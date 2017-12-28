Шведский автомобильный производитель Koenigsegg выйдет на рынок США, сообщают автомобильные СМИ. Для этого компания разработает новый суперкар.

На сегодняшний день о новинке известно очень мало - только то, что ее презентация планируется в 2015 году.

До выхода суперкара на американский …