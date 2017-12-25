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В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для РФ в 2018 году

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Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

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Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

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Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России

Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России

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28 ноября 2017, 10:06
Новый кроссовер Infiniti QX50 рассекретили до премьеры

Новый кроссовер Infiniti QX50 рассекретили до премьеры

Конструкторы японского премиального бренда Infiniti, принадлежащего Nissan, раскрыли экстерьер и характеристики автоновинки - кроссовера Infiniti QX50. Презентация модели планируется на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автомобиль имеет новейший мотор VC-Turbo с уникальной технологией смены коэффициента сжатия топлива. Как поясняют специалисты, двигатель может 

24 ноября 2017, 05:02
Новый кроссовер Lamborghini Urus оснастят 650-сильным мотором

Новый кроссовер Lamborghini Urus оснастят 650-сильным мотором

Презентация первого кроссовера Lamborghini состоится 4 декабря. Представители легендарного итальянского бренда раскрыли ряд технических характеристик модели Urus.
В частности, автоновинка получит мотор на четыре литра, способный выдавать 650 «лошадей». Первую сотню кроссовер набирает за 3,7 секунды.
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24 ноября 2017, 11:54
В США стартовал выпуск новой Honda CR-V для России

В США стартовал выпуск новой Honda CR-V для России

Компания Honda приступила к выпуску кроссовера CR-V очередного поколения для рынка России. Производство модели стартовало на заводе в штате Огайо.
Продажи новой Honda CR-V начнутся на отечественном рынке этим летом. Модель предложат с бензомоторами на 2.0 и 2.4 литра, сочетающимися 

24 апреля 2017, 05:41
Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Японский концерн Honda вывел на американский рынок новое поколение компактного кроссовера SR-V. Официальная цена автоновинки стартует с отметки в $24 945. Премьера модели состоялась в октябре в Детройте.
Пятое поколение кроссовера Honda SR-V создано на платформе взятой за основу десятой 

22 декабря 2016, 11:40
Компания Honda опубликовала цены на новый кроссовер CR-V

Компания Honda опубликовала цены на новый кроссовер CR-V

Компания Honda сообщила, что пятое поколение кроссовера Honda CR-V появится на российском рынке в середине 2017 года. Обновленный вседорожник получит мощные двигатели DOHC i-VTEC объемом 2 и 2,4 л. Базовая комплектация автомобиля CR-V будет включать камеру заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, системы ABS и EBD 

30 ноября 2016, 04:23
Новое поколение Honda CR-V появится в России в середине 2017 года

Новое поколение Honda CR-V появится в России в середине 2017 года

Представители японской компании Honda назвали дату появления внедорожника CR-V в РФ. Обновленный кроссовер Honda CR-V получит двигатели DOHC i-VTEC объемом 2,0 и 2,4 литра. Они будут работать в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Новинку оснастят системой полного привода.
Для 

24 ноября 2016, 10:19
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