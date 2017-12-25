В ближайшее время начнется работа Токийского международного мотор-шоу. В преддверии этого события компания Honda рассказала об автоновинках, которые увидят посетители автосалона.
В частности, речь идет о концепте кроссовера Honda CR-V Custom Concept, который в недалекой перспективе может быть запущен в серию. По словам экспертов, автоновинка получила агрессивный экстерьер.
Кроме того, на мотор-шоу продемонстрируют компактвэн Honda Jade RS, а спортивный сегмент Honda Mugen представит Honda RC 20 GT. Также в планах показать гибридную версию хэтчбэка Honda Civic, экстремальные Dallara DW12 IndyCar, Civic TCR и широкую линейку спортивных байков известного бренда.
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