Конструкторы японского премиального бренда Infiniti, принадлежащего Nissan, раскрыли экстерьер и характеристики автоновинки - кроссовера Infiniti QX50. Презентация модели планируется на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автомобиль имеет новейший мотор VC-Turbo с уникальной технологией смены коэффициента сжатия топлива. Как поясняют специалисты, двигатель может оптимизировать мощность и расход топлива в зависимости от нагрузки. Отмечается, что мощность мотора - 268 л.с. при 380 Нм крутящего момента. Эти показатели называют беспрецедентными для двухлитрового 4-цилиндрового двигателя.
Автомобиль создан на модульной платформе, давшей возможность расширить салон и увеличить на 23% жесткость кузова. В перечне оснащения новинки упоминается набор технологий полуавтономного управления ProPilot. Он подразумевает, в частности, контроль рядности движения, и систему экстренного торможения. Эксперты обращают внимание на тот факт, что обнародование полной информации относительно технических характеристик до премьеры оказалось полной неожиданностью для потенциальных покупателей, от которых долгое время скрывались даже мельчайшие подробности работы над новой моделью.
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