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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Также за 979 тыс. рублей 

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