4
05
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.      d8b  888888b.     .d88888b.   888              
 d88P  Y88b  d88P  Y88b     Y8P  888  "88b   d88P" "Y88b  888              
 Y88b.            .d88P          888  .88P   888     888  888              
  "Y888b.        8888"     8888  8888888K.   888     888  888888   .d8888b 
     "Y88b.       "Y8b.    "888  888  "Y88b  888     888  888     d88P"    
       "888  888    888     888  888    888  888 Y8b 888  888     888      
 Y88b  d88P  Y88b  d88P     888  888   d88P  Y88b.Y8b88P  Y88b.   Y88b.    
  "Y8888P"    "Y8888P"      888  8888888P"    "Y888888"    "Y888   "Y8888P 
                            888                     Y8b                    
                           d88P                                            
                         888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Koenigsegg показала краш-тесты гиперкара за $1,9 млн

Koenigsegg показала краш-тесты гиперкара за $1,9 млн

Производитель гиперкаров продемонстрировал в Сети краш-тесты гиперкара Regera. Автомобиль испытывают на прочность не только о всевозможные барьеры, но также наносят удары большим молотком.
Как видно на опубликованных в интернете кадрах с испытаний Koenigsegg Regera, модель подвергают жестким испытаниям не только 

28 декабря 2017, 02:13
Появились шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander

Появились шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander

В интернете появились сделанные атвопапарацци фотографии внедорожника Jeep Grand Commander. Семиместная модель в настоящее время проходит дорожные испытания.
По словам экспертов, Jeep Grand Commander получил многофункциональный руль, аналогичный установленному на Jeep Grand Cherokee. Предусмотрен электрический стояночный тормоз. Автомобиль конструировали на 

27 декабря 2017, 03:07
Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году

Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году

Китайский автопроизводитель Lifan намерен поставлять в Российскую Федерацию в будущем году несколько новых моделей. Например, весной на наш рынок придет очередное поколение кроссовера X60.
Модель будут реализовывать под наименованием Х70, она получит новые шасси, платформу и двигатель. По словам представителей 

26 декабря 2017, 05:12
Honda представит новый кроссовер Honda CR-V Custom Concept

Honda представит новый кроссовер Honda CR-V Custom Concept

В ближайшее время начнется работа Токийского международного мотор-шоу. В преддверии этого события компания Honda рассказала об автоновинках, которые увидят посетители автосалона.
В частности, речь идет о концепте кроссовера Honda CR-V Custom Concept, который в недалекой перспективе может быть запущен в 

25 декабря 2017, 04:02
Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Через пару лет компания Toyota намерена представить на суд взыскательных автолюбителей кроссовер по цене, как отмечают представители производителя, дешевле C-HR.
Новинку сконструируют на платформе TNGA. В частности, она знакома по моделям C-HR, Prius, Camry. Габариты кроссовера окажутся несколько меньше Toyota 

5 декабря 2017, 12:05
Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России

Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России

Российские автомобильные эксперты обсуждают новость о вероятном появлении на отечественных трассах 7-местного гибрида минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander. В настоящее время его цена составляет чуть выше 800 000 рублей.
Впервые эту модель показали широкой публике на автосалоне в Индонезии. По причине 

28 ноября 2017, 10:06
Новый кроссовер Infiniti QX50 рассекретили до премьеры

Новый кроссовер Infiniti QX50 рассекретили до премьеры

Конструкторы японского премиального бренда Infiniti, принадлежащего Nissan, раскрыли экстерьер и характеристики автоновинки - кроссовера Infiniti QX50. Презентация модели планируется на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автомобиль имеет новейший мотор VC-Turbo с уникальной технологией смены коэффициента сжатия топлива. Как поясняют специалисты, двигатель может 

24 ноября 2017, 05:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх