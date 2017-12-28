Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году Китайский автопроизводитель Lifan намерен поставлять в Российскую Федерацию в будущем году несколько новых моделей. Например, весной на наш рынок придет очередное поколение кроссовера X60.

Модель будут реализовывать под наименованием Х70, она получит новые шасси, платформу и двигатель. По словам представителей …