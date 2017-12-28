Автопроизводитель Infiniti на мотор-шоу в Лос-Анжелесе демонстрирует очередное поколение кроссовера Infiniti QX50, который придет на отечественный авторынок. Озвучены сроки начала продаж.
По словам экспертов, реализация нового Infiniti QX50 в России начнется в 2018 году. Показанная в Лос-Анжелесе модель создана на иной платформе и имеет увеличенные габариты.
Интерьер тоже обновлен, а линейка двигателей пополнилась новым агрегатом, о котором неоднократно сообщалось и который имеет изменяемую степень сжатия.
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