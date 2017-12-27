На официальном сайте китайского подразделения Jeep появилось изображение нового кроссовера. На тизере автомобиль спрятан под покрывалом и подписан как C-SUV. На сайте компании сообщается, что в ближайшее время стартуют продажи нового внедорожника.

По мнению экспертов, в основе кроссовера будет платформа, на которой созданы …