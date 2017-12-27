В интернете появились сделанные атвопапарацци фотографии внедорожника Jeep Grand Commander. Семиместная модель в настоящее время проходит дорожные испытания.
По словам экспертов, Jeep Grand Commander получил многофункциональный руль, аналогичный установленному на Jeep Grand Cherokee. Предусмотрен электрический стояночный тормоз. Автомобиль конструировали на основе концептуальной версии Jeep Yuntu Concept.
Скорее всего, говорят специалисты, автоновинка получит двухлитровый двигатель GME-T4 мощностью 270 л.с.. Скорее всего, автолюбителям внедорожник представят на мотор-шоу в китайской столице весной будущего года.
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