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Материалы по теме:

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

21 декабря 2017, 01:14
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются 

20 декабря 2017, 12:17
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
Фотошпионы полностью рассекретили экстерьер нового Volkswagen Touareg

Фотошпионы полностью рассекретили экстерьер нового Volkswagen Touareg

Популярное автомобильное издание motor1 обнародовало последние снимки автопапарацци, на которых изображен новый внедорожник Volkswagen Touareg без камуфляжа. Автоновинку запечатлели в процессе съемок для официального рекламного ролика.
Ранее обновленный Volkswagen Touareg уже снимали фотошпионы, но тогда шла речь о закамуфлированном варианте. 

19 декабря 2017, 12:15
Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры

Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры

В Сети оказались снимки автоновинки без камуфляжа. Так обновленную модель Volkswagen Lavida рассекретили раньше официальной презентации.
Как сообщают эксперты, четырехдверка создана на платформе MQB, дизайнеры взяли за основу стилистику нового Jetta, который покажут на мотор-шоу в Детройте. По сравнению с 

15 декабря 2017, 03:07
Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown

Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown

Компактный Smart ForFour Crosstown появится на отечественном авторынке уже в следующем месяце. Российское представительство Mercedes-Benz решило предварительно назвать рублевую стоимость новой модели.
Ценник начинается с отметки 1,64 млн рублей. Базовая версия транспортного средства получила 90-сильный турбомотор, который станет функционировать в 

15 декабря 2017, 09:27
Jeep Compass приедет в Россию к концу года

Jeep Compass приедет в Россию к концу года

Бренд Jeep собирается расширить свое присутствие на российском автомобильном рынке. В четвертом квартале 2017 года в РФ стартуют продажи нового кроссовера Compass.
Как отмечают специализированные издания, в линейку силовых установок отечественной вариации войдет 2,4-литровый бензомотор Tigershark. Речь идет о двух 

24 марта 2017, 12:24
Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения

Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения

В ближайшее время модельный ряд концерна Jeep на авторынке России расширится за счет прихода нового внедорожника Compass. Сведения об этой модели уже распространили на официальном сайте компании. Впрочем, информации о дате старта продаж и стоимости пока нет.
Как сообщается, модель 

31 января 2017, 03:55
Опубликован первый тизер нового внедорожника Jeep

Опубликован первый тизер нового внедорожника Jeep

На официальном сайте китайского подразделения Jeep появилось изображение нового кроссовера. На тизере автомобиль спрятан под покрывалом и подписан как C-SUV. На сайте компании сообщается, что в ближайшее время стартуют продажи нового внедорожника.

По мнению экспертов, в основе кроссовера будет платформа, на которой созданы 

5 сентября 2016, 12:08
Jeep готовит к выпуску новейший компактный кроссовер

Jeep готовит к выпуску новейший компактный кроссовер

Представители автомобильного концерна Jeep поделились планами начать выпуск нового компактного кроссовера. Автоновинку представят на автосалоне в Соединенных Штатах весной. В компании убеждены, что новинка приобретет популярность не только в США, но и во всем мире. Как отмечают эксперты, модель получит 
1 февраля 2016, 05:26
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