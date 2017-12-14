Как сообщили профильные СМИ со ссылкой на представителей компании, в базовой версии за модель придется выложить 1 592 000 рублей. Цена наиболее дорогой модификации — четырехдверной Rubicon - 2 390 000 рублей. Вместе с тем предлагается и четырехдверный вариант Unlimited Sport за 1 799 000 рублей.
По словам экспертов, Jeep Wrangler оснащен 6-цилиндровым 3,6-литровым двигателем Pentastar, функционирующим в паре с шестискоростной коробкой передач. При необходимости может быть установлена АКПП. Jeep Wrangler имеет 17-дюймовые диски и покрышки от BF Goodrich. Также рассматривается вариант установки съемной крыши и индивидуальный дизайн салона.
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По мнению экспертов, в основе кроссовера будет платформа, на которой созданы …
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5 сентября 2016, 12:08
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1 февраля 2016, 05:26