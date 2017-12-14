Крупная автомобилестроительная корпорация вывела на дорожные тесты свою новую модель. Это рамный внедорожник Nissan Terra.
В свою очередь, автопапарацци сумели сфотографировать новый автомобиль от Nissan. Как отмечают эксперты, это тот редкий случай, когда снимки фотошпионов в специфических условиях, когда производители делают все, чтобы преждевременно не раскрывать подробности разработки, вышли весьма подробными.
По словам специалистов, внедорожник оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем производительностью 184 л.с.. Судя по всему, автолюбителям предложат Nissan Terra в двух исполнениях – с полным и передним приводом. Премьера авто запланирована на 2018 год.
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