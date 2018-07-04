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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре
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4 июля 2018, 01:23
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Появилось фото нового арт-объекта ЧМ, созданного болельщиками в Самаре
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4 июля 2018, 12:23
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16
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Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре
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4 июля 2018, 10:12
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Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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4 июля 2018, 09:34
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В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»
Самарчанка Катя Спиваковская поведала в "Фейсбуке", что вчера Сбербанк "взял в заложники" болельщика из Мексики. "Один из трёх малюсеньких, но весьма грозных на вид мексиканцев вошёл в стеклянную кабину Сбербанка, где выдают наличные, а обратно никак: неловко повернул рукоятку …
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3 июля 2018, 07:05
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Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды
Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.
Победа России в матче 1/8 финала …
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3 июля 2018, 06:01
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Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото
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3 июля 2018, 02:33
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре
В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, …
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3 июля 2018, 10:27
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Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары
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2 июля 2018, 05:56
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«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев
В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.
«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что …
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2 июля 2018, 03:10
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Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»
Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в …
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27 июня 2018, 10:33
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46