После матча первого тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и ЦСКА далеко не все остались довольны работой общественного транспорта.
«После ЧМ видно, что организация матча «Крылья» - ЦСКА на порядок ниже. Самая главная проблема - невозможно уехать, трамвай довозит только до Барбошиной поляны, а оттуда никакого транспорта нет. Многие пешком шли», - пишет одна из пользовательниц Твиттера.
В областном Минтрансе на обращение ответили, что проблема взята на контроль и с ней будут разбираться.
«Принято. Транспортная работа будет проанализирована и совместно с городским департаментом транспорта будет учтена при дальнейшем проведении игр», - написал руководитель министерства Иван Пивкин.
Напомним, матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА прошел 31 июля на стадионе «Самара Арена». Игра завершилась со счетом 0:0.
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