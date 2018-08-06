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Как повлияют новые санкции США на курс рубля
Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. …
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6 августа 2018, 11:07
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Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске
Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые …
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6 августа 2018, 10:51
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Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные …
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6 августа 2018, 10:13
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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6 августа 2018, 06:12
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В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала
Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его …
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16 июля 2018, 05:28
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Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре
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15 июля 2018, 09:49
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Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары
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4 июля 2018, 10:39
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В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»
Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои …
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26 мая 2018, 10:28