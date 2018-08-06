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Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. 
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Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые 
6 августа 2018, 10:51
Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные 

6 августа 2018, 10:13
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». С основными событиями уходящего дня вас познакомит ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Главные темы:

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В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его 
16 июля 2018, 05:28
Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

На доме №369 по улице Ново-Садовой в Промышленном районе губернской столицы скоро нарисуют граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018. Напомним, что 1 июля национальная команда России выиграла матч с Испанией со счетом 1(4):1(3) и получила право 

15 июля 2018, 09:49
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»

В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»

Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои 
26 мая 2018, 10:28
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