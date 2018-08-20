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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35
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В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина
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20 августа 2018, 12:15
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В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб
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20 августа 2018, 11:37
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В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе
В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры.
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20 августа 2018, 10:55
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Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
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20 августа 2018, 10:32
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ГИБДД проверит самарские автобусы
23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками …
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22 июля 2018, 02:00
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Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью
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13 июля 2018, 11:12
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Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани
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13 июля 2018, 08:13
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области
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11 июля 2018, 10:42
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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти
В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара …
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6 июля 2018, 11:09
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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57
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77 млн рублей заплатит скорая помощь за перевозку самарских медиков
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18 июня 2018, 08:02
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Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре
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30 мая 2018, 12:45