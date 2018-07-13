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Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани
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13 июля 2018, 08:13
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области
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11 июля 2018, 10:42
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Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход
Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Всех, кто располагает информацией об …
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11 июля 2018, 01:47
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Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание
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19 июня 2018, 04:10
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Водителей автобусов не хватает в Самаре
Самара испытывает острую нехватку водителей автобусов. Для того, чтобы решить кадровую проблему, необходимо набрать 150 человек.
Трудности с персоналом начались после того как имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» было передано в аренду ООО «Самараавтогаз». Часть сотрудников МП отказалась переходить в …
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14 июня 2018, 01:41
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В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»
В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в …
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23 мая 2018, 05:27
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Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой
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8 марта 2018, 10:25
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Возле самарских школ появились таблички с благодарностью водителям
Блог самарского главка МВД в «Живом Журнале» сообщает о том, что вблизи самарских школ начали устанавливать информационные таблички с благодарностью водителям. Акция направлена на повышение внимания автомобилистов и снижение скорости движения машин возле учебных учреждений, имеющих непосредственный выход на …
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31 января 2018, 07:03
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В Томске создан радар для беспилотного «КАМАЗа»
Томские ученые создали уникальный предупреждающий радар для беспилотного «КАМАЗа». Испытания оборудования стартуют в начале 2017 года.
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12 декабря 2016, 03:01
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Автомобили АвтоВАЗа, ГАЗа и КамАЗа могут начать производить в Иране
Автомобили АвтоВАЗа, ГАЗа и КамАЗа могут начать производить в Иране. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в настоящий момент представители данных компаний ведут переговоры с иранской стороной.
Конкретные договоренности пока еще не достигнуты. Успех переговоров по организации …
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3 апреля 2015, 08:16
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Сокращаемые сотрудники АвтоВАЗа смогут работать на КамАЗе
Сокращаемые работники АвтоВАЗа смогут работать на КамАЗе. Об этом сегодня заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов. Как сообщается на сайте Кремля, Чемезов подробно остановился на ситуации на Тольяттинском автозаводе. По словам Чемезова, продажи …
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20 июня 2014, 12:44
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Daimler получил убыток в размере 3 млн евро
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5 мая 2014, 11:18