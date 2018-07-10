4
16
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888  888       8888888888      d8888                       888    
   888    888       888            d8P888                       888    
   888    888       888           d8P 888                       888    
   888    88888b.   8888888      d8P  888   88888b.   888  888  888888 
   888    888 "88b  888         d88   888   888 "88b  888  888  888    
   888    888  888  888         8888888888  888  888  888  888  888    
   888    888  888  888               888   888  888  Y88b 888  Y88b.  
 8888888  888  888  888               888   888  888   "Y88888   "Y888 
                                                           888         
                                                      Y8b d88P         
                                                       "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти

ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти

В понедельник, 9 июля, произошла дорожная авария на Обводном шоссе в Тольятти. На трассе перевернулся автомобиль ВАЗ-2111.

Легковушка отечественного производства опрокинулась прямо на крышу. На помощь людям, находившимся в салоне авто, пришли другие автомобилисты и пешеходы. Они вытащили заднее 
10 июля 2018, 09:28
Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти

Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти

В понедельник утром, 9 июля, в Тольятти случилась очередная авария с пострадавшими. На улице 70 лет Октября иномарка BMW X5 врезалась в стену трансформаторной будки. Как рассказали очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти», за рулем машины сидела женщина. По неизвестной 
9 июля 2018, 04:26
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
Два человека пострадали в ДТП с 4 иномарками в Сызрани

Два человека пострадали в ДТП с 4 иномарками в Сызрани

В воскресенье, 8 июля, произошла массовая авария в Сызрани. Неподалеку от кафе на улице Декабристов столкнулись четыре иномарки - Ford Mondeo, Chevrolet Lanos, Toyota Land Cruiser и Nissan Qashqai. По предварительной информации, различные травмы получили два человека - 68-летний водитель 
9 июля 2018, 12:57
Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

ЧП на воде случилось в минувшие выходные в Самарской области. Под Тольятти прямо на середине Волги опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. В реке оказались трое взрослых и двое детей.

К счастью, через некоторое время недалеко от места 
9 июля 2018, 09:45
Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти

Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти

В воскресенье днем, 8 июля, в Тольятти из окна дома на улице Куйбышева, 38, с высоты седьмого этажа упал мужчина-пенсионер. Это произошло в поселке Шлюзовой. 
 
«Приехали скорая и полиция, но медики уже ничем не смогли помочь. Родственники в истерике», -
9 июля 2018, 08:29
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Стало известно, что в страшном ДТП в Самарской области погиб депутат горсовета Балаково Саратовской области Андрей Володихин. Напомним, что в 06:20 в четверг, 5 июля, на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе около села Переволоки столкнулись фура и легковой автомобиль. 
6 июля 2018, 10:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх