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«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре
ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».
Судя по всему, водитель легковушки попытался …
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10 июля 2018, 02:57
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ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти
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10 июля 2018, 09:28
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Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти
В понедельник утром, 9 июля, в Тольятти случилась очередная авария с пострадавшими. На улице 70 лет Октября иномарка BMW X5 врезалась в стену трансформаторной будки. Как рассказали очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти», за рулем машины сидела женщина. По неизвестной …
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9 июля 2018, 04:26
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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
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9 июля 2018, 01:00
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Два человека пострадали в ДТП с 4 иномарками в Сызрани
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9 июля 2018, 12:57
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Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области
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9 июля 2018, 09:45
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Пенсионер выпал из окна 7-го этажа в Тольятти
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9 июля 2018, 08:29
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Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
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6 июля 2018, 10:20