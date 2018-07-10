ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти



Легковушка отечественного производства опрокинулась прямо на крышу. На помощь людям, находившимся в салоне авто, пришли другие автомобилисты и пешеходы. Они вытащили заднее … В понедельник, 9 июля, произошла дорожная авария на Обводном шоссе в Тольятти. На трассе перевернулся автомобиль ВАЗ-2111.Легковушка отечественного производства опрокинулась прямо на крышу. На помощь людям, находившимся в салоне авто, пришли другие автомобилисты и пешеходы. Они вытащили заднее