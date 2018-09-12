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В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник
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12 сентября 2018, 02:24
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В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»
11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».
Информации о пострадавших нет. …
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11 сентября 2018, 03:07
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В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку
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10 сентября 2018, 04:41
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В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку
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10 сентября 2018, 02:25
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Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади
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23 июля 2018, 10:44
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Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии
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22 июня 2018, 12:01
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Итальянская бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса
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20 апреля 2018, 06:54
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Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир
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18 апреля 2018, 04:36