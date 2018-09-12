3
34
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

Во вторник, 11 сентября, в Самаре случилась авария, в которой пострадал ребенок. В 15:15 54-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ по проспекту Карла Маркса в сторону проспекта Кирова.

По версии полицейских, водитель с 22-летним стажем сбил пешехода -  девятилетнего 
12 сентября 2018, 02:24
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».

Информации о пострадавших нет. 
11 сентября 2018, 03:07
В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В субботу, 8 сентября, в Новокуйбышевске случилась автоавария, в которой пострадал маленький ребенок. Примерно в 18:00 41-летний водитель иномарки Renault Logan с логотипом известной службы такси ехал по улице Ломоносова в направлении Островского. Напротив дома  № 9 по улице Ломоносова 
10 сентября 2018, 04:41
В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В воскресенье, 9 сентября, под колесами легковушки в Тольятти оказался маленький пешеход. В 18:40 31-летний водитель ехал на  своей машине ВАЗ по жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути автомобилист сбил 7-летнего мальчика, который переходил 

10 сентября 2018, 02:25
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Необычный инцидент пришлось разбирать полицейским итальянского города Ивреа. 45-летнего местного жителя «потянуло на подвиги» после того, как он изрядно выпил. Мужчина решил покататься верхом. Он оседлал свою лошадь и выехал на ней на проезжую часть. Так наездник не был просто 
23 июля 2018, 10:44
Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии

Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии

21 июня публике впервые представили самую раннюю работу знаменитого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Это керамическая плитка, на которой великий гений изобразил Архангела Гавриила. Эту работу он выполнил в возрасте 18-19 лет.

Исследователи работали с плиткой около трех 
22 июня 2018, 12:01
Итальянская бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса

Итальянская бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса

Трогательная история произошла в Италии. Более 10 лет назад у семьи в провинции Тренто гостил мальчик из Белоруссии, пострадавший от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он несколько месяцев гостил у пары, а потом приезжал к супругам на каждые каникулы.
20 апреля 2018, 06:54
Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир

Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир

Житель Италии, получивший от деда солидное наследство, столкнулся с неожиданной проблемой. Мужчине по имени Луиджи перешло 3 миллиарда лир. Но воспользоваться этими деньгами он не может, так как эта валюта давно вышла из обращения в стране, а срок ее обмена 
18 апреля 2018, 04:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх