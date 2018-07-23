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Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре
Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02.
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23 июля 2018, 08:58
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Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре
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20 июля 2018, 09:09
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В части Самарской области запретят продажу алкоголя
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19 июля 2018, 11:10
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500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре
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19 июля 2018, 10:49
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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб
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18 июля 2018, 10:12
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Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре
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16 июля 2018, 02:04
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Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре
В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. …
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4 июля 2018, 07:00
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Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии
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22 июня 2018, 12:01
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Итальянская бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса
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20 апреля 2018, 06:54
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Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир
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18 апреля 2018, 04:36
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Итальянский отшельник стал звездой интернета
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25 марта 2018, 03:38