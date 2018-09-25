Трогательная история произошла в Италии. Более 10 лет назад у семьи в провинции Тренто гостил мальчик из Белоруссии, пострадавший от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он несколько месяцев гостил у пары, а потом приезжал к супругам на каждые каникулы.

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