Американская туристка получила проблемы с итальянской полицией после неудачного запуска дрона. Инцидент произошел 22 сентября в Милане. 31-летняя американка запустила коптер над площадью Дуомо. Аппарат летел на опасно низкой высоте. В итоге он задел случайного прохожего. Мужчина получил травмы и его пришлось везти в больницу.
Туристку обвиняют в нарушении нормативного кодекса, изданного Государственным управлением гражданской авиации, и причинении травм, сообщает портал «Италия по-русски».
|
В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК
|
25 сентября 2018, 10:24
|
В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку
|
25 сентября 2018, 08:24
|
Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске
В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.
Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. …
|
24 сентября 2018, 06:05
|
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор
В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена …
|
24 сентября 2018, 04:40
|
В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота
|
12 сентября 2018, 02:30
|
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади
|
23 июля 2018, 10:44
|
Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии
|
22 июня 2018, 12:01
|
Итальянская бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса
|
20 апреля 2018, 06:54