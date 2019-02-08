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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
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Материалы по теме:

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в десятку регионов России по доступности жилья на вторичном рынке. В 2018 году средняя стоимость квадратного метра в 63-м регионе увеличилась на пол процента - до 38 тысяч 700 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен. К 
8 февраля 2019, 10:22
В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку

В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку

Советский следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении судебного пристава–исполнителя ОСП Кировского района УФССП России по Самарской области. Эту женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в прошлом году подозреваемая получила от некоего человека 80 тысяч рублей - 
8 февраля 2019, 05:55
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный 
8 февраля 2019, 05:08
Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В четверг, 7 февраля, самарские спасатели вызволили из беды пару влюбленных. Парень и девушка заблудились в дачном массиве в Орловом овраге. Они долго шли, проваливаясь в высокие сугробы, одежда промокла, и молодые люди стали замерзать. Отчаявшись найти путь, они вызвали 
8 февраля 2019, 11:34
Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
 
- Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой 
8 февраля 2019, 11:09
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска 
7 февраля 2019, 08:38
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.

По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического 
5 февраля 2019, 12:12
В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В среду, 30 января, на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской в областной столице произошел скандальный инцидент, который очевидцы засняли на видео. Участниками конфликта стали четверо самарцев. По словам свидетелей, один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и направил его 
31 января 2019, 07:51
Отстояли рекламу в Верховном Суде России

Отстояли рекламу в Верховном Суде России

Компании "Кошелев-Проект Самара" удалось в Верховном Суде России отбиться от претензий самарского управления ФАС, посчитавшего, что один из рекламных роликов застройщика оскорбляет лиц еврейской национальности. Соответствующее постановление Фемиды появилось в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам, речь идет о рекламе, 
23 января 2019, 08:23
В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, 
1 октября 2018, 05:41
В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста

В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста

Конфликт на дороге в Торонто закончился стрельбой и ранением двоих человек. Все произошло на днях на одном из городских перекрестков. 21-летняя автомобилистка что-то не поделила с девушкой-пешеходом. После словесной перепалки автоледи открыла багажник машины, достала пистолет и устроила пальбу. В 
3 июля 2018, 11:24
Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.

Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания 

3 августа 2017, 06:03
В Тольятти безработный предложил инвалиду-колясочнику помощь, а затем ограбил его

В Тольятти безработный предложил инвалиду-колясочнику помощь, а затем ограбил его

57-летний подозреваемый задержан.
11 июня 2016, 02:32
В блогах: помощь инвалиду

В блогах: помощь инвалиду

В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" опубликовали обращение инвалида 1-й группы Антона Чернышева из Тольятти. 39-летний мужчина ищет спонсора, который смог бы оплачивать ему ежемесячные курсы массажа. "У меня дикие боли во всем теле, потому что болезнь очень сильно прогрессирует. ДЦП. 
24 июля 2015, 06:44
В Москве контролеры высадили из троллейбуса 16-летнюю девочку-инвалида

В Москве контролеры высадили из троллейбуса 16-летнюю девочку-инвалида

Родители подростка написали заявление в полицию по факту высадки их дочери из общественного транспорта. Контролеры попросту не поверили девочке, что социальная карта принадлежит ей, отобрали проездной и выгнали из троллейбуса.

Инцидент произошел на Нахимовском проспекте на остановке «Улица Ивана 
25 июня 2015, 06:47
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