В блогах: помощь инвалиду В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" опубликовали обращение инвалида 1-й группы Антона Чернышева из Тольятти. 39-летний мужчина ищет спонсора, который смог бы оплачивать ему ежемесячные курсы массажа. "У меня дикие боли во всем теле, потому что болезнь очень сильно прогрессирует. ДЦП. …