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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»
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8 февраля 2019, 10:22
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В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку
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8 февраля 2019, 05:55
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В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»
Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный …
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8 февраля 2019, 05:08
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Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре
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8 февраля 2019, 04:37
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре
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8 февраля 2019, 02:11
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В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН
В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания …
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8 февраля 2019, 01:10
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В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве
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8 февраля 2019, 11:34
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Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли
Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
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8 февраля 2019, 11:09
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Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска …
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7 февраля 2019, 08:38
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
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7 февраля 2019, 12:34
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Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
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6 февраля 2019, 01:07
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Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре
Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.
По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического …
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5 февраля 2019, 12:12
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В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак
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31 января 2019, 07:51
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Отстояли рекламу в Верховном Суде России
Компании "Кошелев-Проект Самара" удалось в Верховном Суде России отбиться от претензий самарского управления ФАС, посчитавшего, что один из рекламных роликов застройщика оскорбляет лиц еврейской национальности. Соответствующее постановление Фемиды появилось в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам, речь идет о рекламе, …
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23 января 2019, 08:23
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В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»
В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, …
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1 октября 2018, 05:41
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В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста
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3 июля 2018, 11:24
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Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф
30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.
Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания …
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3 августа 2017, 06:03
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В Тольятти безработный предложил инвалиду-колясочнику помощь, а затем ограбил его
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11 июня 2016, 02:32
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В блогах: помощь инвалиду
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24 июля 2015, 06:44
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В Москве контролеры высадили из троллейбуса 16-летнюю девочку-инвалида
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25 июня 2015, 06:47
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