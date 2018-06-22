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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12
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Итальянская бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса
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20 апреля 2018, 06:54
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Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир
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18 апреля 2018, 04:36
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Сызрань получила статус исторического поселения
Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.
Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, …
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13 апреля 2018, 02:42
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Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре
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26 марта 2018, 01:47
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Итальянский отшельник стал звездой интернета
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25 марта 2018, 03:38
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В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева
Блогер Нина Дюкова продолжает цикл постов об истории самарской полиции: "4 октября 1935 года Куйбышевским краевым судом был вынесен приговор по делу молодёжных шаек «горчишников», возглавляемых 19-летним Георгием Сашиным по кличке Сынок, 18-летним Александром Катковым по кличке Колчак, 19-летним Виктором …
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22 февраля 2018, 07:39
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В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы
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21 февраля 2018, 03:13
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Под «Моной Лизой» да Винчи обнаружили скрытый портрет
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8 декабря 2015, 02:54