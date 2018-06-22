Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир Житель Италии, получивший от деда солидное наследство, столкнулся с неожиданной проблемой. Мужчине по имени Луиджи перешло 3 миллиарда лир. Но воспользоваться этими деньгами он не может, так как эта валюта давно вышла из обращения в стране, а срок ее обмена …