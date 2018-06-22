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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад

Китайские ученые смогли доказать, что цивилизация существовала еще пять тысяч лет назад. Результаты своих исследований они представили на научной конференции в Пекине.

В течение 15 лет исследователи анализировали данные о разделении труда в обществе, классовой структуре и распределении власти. 
31 мая 2018, 08:12
Итальянская бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса

Итальянская бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса

Трогательная история произошла в Италии. Более 10 лет назад у семьи в провинции Тренто гостил мальчик из Белоруссии, пострадавший от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он несколько месяцев гостил у пары, а потом приезжал к супругам на каждые каникулы.
20 апреля 2018, 06:54
Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир

Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир

Житель Италии, получивший от деда солидное наследство, столкнулся с неожиданной проблемой. Мужчине по имени Луиджи перешло 3 миллиарда лир. Но воспользоваться этими деньгами он не может, так как эта валюта давно вышла из обращения в стране, а срок ее обмена 
18 апреля 2018, 04:36
Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.

Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, 

13 апреля 2018, 02:42
Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

В Самаре на улице Фрунзе рабочие нашли фрагменты надгробных плит. Они датированы XIX – началом XX веков. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия.

В сообщении указано, что памятники были обнаружены при проведении работ у дома 
26 марта 2018, 01:47
Итальянский отшельник стал звездой интернета

Итальянский отшельник стал звездой интернета

79-летний отшельник из Италии по имени Мауро Моранди стал настоящей звездой интернета. Онлайн-дневники о его жизни, размещенные в соцсетях, собрали тысячи подписчиков. Многие из них приезжают на остров, чтобы лично познакомится с их автором.

Мауро Моранди поселился на острове 
25 марта 2018, 03:38
В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева

В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева

Блогер Нина Дюкова продолжает цикл постов об истории самарской полиции: "4 октября 1935 года Куйбышевским краевым судом был вынесен приговор по делу молодёжных шаек «горчишников», возглавляемых 19-летним Георгием Сашиным по кличке Сынок, 18-летним Александром Катковым по кличке Колчак, 19-летним Виктором 

22 февраля 2018, 07:39
В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы

В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы

Туринская полиция задержала 29-летнего мужчину из Мали. Он торговал на улице наркотиками. У него нашли 30 граммов марихуаны, которые он припрятал около скамейки.

Оказалось, что молодой человек регулярно попадается на продаже запрещенных веществ. В последний раз его задержали всего 
21 февраля 2018, 03:13
Под «Моной Лизой» да Винчи обнаружили скрытый портрет

Под «Моной Лизой» да Винчи обнаружили скрытый портрет

Под всемирно известным шедевром живописи обнаружили скрытый портрет. Об этом сообщил французский ученый Паскаль Котт, который на протяжении ряда лет использует при изучении творений великих мастеров разработанный им самим «метод усиления слоев». По его словам, при помощи этого метода появляется 
8 декабря 2015, 02:54
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