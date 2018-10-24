Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса от 19 до 73 лет.
В итоге, самым пьющим городом России оказался Саратов. Тройку лидеров, также составили Ханты-Мансийск и Пермь. Самара, судя по результатам рейтинга, является одним из самых трезвых городов страны. Она заняла только 21 место. Самым непьющим городом стала Казань.
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