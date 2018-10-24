12
54
33
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Утром, 23 октября жители Куйбышевского района сильно удивились, увидев человека, просившего милостыню на обочине дороги. Несмотря на холод, он стоял на улице абсолютно голый. Только на ногах его были бинты. Правой рукой бедолага опирался на костыль. Судя по фото в 

23 октября 2018, 03:47
Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только 

22 октября 2018, 03:30
Дворники устроили поножовщину из-за уборки двора в Самаре

Дворники устроили поножовщину из-за уборки двора в Самаре

21 октября в полицию поступило сообщение из одной из самарских больниц. Туда доставили  41-летнего мужчину с ножевым ранением. Приступившие к расследованию правоохранители выяснили, что травму ему причинил 40-летний, ранее не судимый мужчина. По информации полиции, оба участника конфликта работают дворниками. 

22 октября 2018, 02:19
Могилев стал городом-партнером Самары

Могилев стал городом-партнером Самары

У Самары появился новый город-партнер.  Им стал Могилев. Документы о сотрудничестве были подписаны 11 октября в рамках V Форума регионов России и Белоруссии, Взаимодействие будет идти в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

«Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы 

12 октября 2018, 04:00
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для 
2 октября 2018, 05:01
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

В итоге на первом месте 
10 сентября 2018, 02:26
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
21 августа 2018, 09:53
Самарцы предпочитают заниматься сексом в ошейниках

Самарцы предпочитают заниматься сексом в ошейниках

Специалисты сети магазинов для взрослых «Интимшоп» составили интим-карту России. Оказалось, что жители восточных регионов страны куда более раскованные в плане плотски утех, нежели обитатели западных областей.

Как сообщает 360tv.ru, жители Самары предпочитают покупать в интим-магазинах ошейники и инвентарь 
3 августа 2018, 01:55
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Необычный инцидент пришлось разбирать полицейским итальянского города Ивреа. 45-летнего местного жителя «потянуло на подвиги» после того, как он изрядно выпил. Мужчина решил покататься верхом. Он оседлал свою лошадь и выехал на ней на проезжую часть. Так наездник не был просто 
23 июля 2018, 10:44
Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

В четверг, 19 июля, примерно в девять часов вечера массовая авария произошла в поселке Управленческий в Самаре. По информации движения "Ночной патруль", очень пьяная девушка ехала по улице Сергея Лазо на своей иномарке "Киа". В какой-то момент автоледи не справилась 
20 июля 2018, 09:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх