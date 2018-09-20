Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг, на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Республике Дагестан. Здесь она составляет 5,6%. Также низкие значения в Севастополе, в Республиках Ингушетия и Хакасия. Там средняя семья тратит на услуги ЖКХ не более 7% совокупных потребительских расходов. Противоположная ситуация в основном в северных и дальневосточных регионах.
Самая большая доля расходов на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе и в Магаданской области. Здесь она составляет более 15%. Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 37 субъектов РФ.
Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов , могут быть объяснены влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе, природно-географическим причинам. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ. В большинстве случаев влияние на те, или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов. В целом по стране доля затрат населения на услуги ЖКХ по сравнению с 2016 годом незначительно снизилась . Эта тенденция отмечается примерно в половине регионов. Наиболее существенно она уменьшилась в Московской, Тюменской и Смоленской областях.
В 40 субъектах России доля расходов на ЖКУ увеличилась, однако темпы роста были невысокими и нигде не превысили 1,6 п.п. Самый существенный рост доли произошел в Чукотском автономном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Тыва. В рейтинге также представлена оценка абсолютного объема денежных средств, затрачиваемых средней семьей на услуги ЖКХ в регионах. Самый высокий объем затрат в Камчатском крае – средняя семья здесь тратит на эти цели более 10 тыс. рублей в месяц. Более 7 тыс. рублей в месяц эта цифра составляет в Магаданской области, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ненецком автономных округах. Меньше всего на коммуналку тратят жители Республики Алтай, Дагестана, Хакасии и Республики Тыва. Там граждане расходуют менее 2,5 тыс. рублей в месяц. В целом же по стране затраты средней семьи на ЖКУ в 2017 году составляли 4 тысячи 200 рублей в месяц. По сравнению с 2016 годом данный показатель практически не изменился (+,2%).
Если говорить о Самарской области, то она оказалась на 76 месте, доля расходов на коммуналку выросла на один процентный пункт и составила 12%, в абсолютных цифрах это 4.5 тысячи рублей.
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