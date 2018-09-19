|
В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно
|
19 сентября 2018, 05:05
|
В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака
|
19 сентября 2018, 04:37
|
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
|
19 сентября 2018, 03:31
|
В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку
|
19 сентября 2018, 02:37
|
На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области
В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных …
|
19 сентября 2018, 11:05
|
С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей
С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 …
|
18 сентября 2018, 11:29
|
Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка
В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.
|
18 сентября 2018, 05:15
|
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие
В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит …
|
18 сентября 2018, 03:51
|
Россия вышла в лидеры по росту числа долларовых миллионеров
|
29 сентября 2017, 12:07
|
В России число долларовых миллионеров выросло на 10% в 2016 году
В России за 2016 год на 10% выросло количество долларовых миллионеров. Об этом говорят специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Число богачей сегодня составляет 132 тысячи человек, из них 83 человека считаются долларовыми миллиардерами.
|
17 марта 2017, 10:43
|
Самарские миллионеры будут платить «налог солидарности» с Крымом?
В Госдуме разработан законопроект, вводящий так называемый «налог солидарности» для россиян, которые зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц. Эти средства пойдут на развитие Крыма и Севастополя. Как поясняют авторы документа, новые российские регионы десятилетиями недофинансировались и в настоящее время …
|
22 июля 2014, 01:02