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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

22 сентября так отметят День без автомобиля.
19 сентября 2018, 05:05
В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти врачи спасали годовалую девочку. Оказалось, что малышка выпила жидкость для снятия лака. Когда ее мама увидела открытую упаковку в руках у ребенка, то попыталась промыть желудок самостоятельно, а затем вызвала карету скорой помощи. Бригада «неотложки» тут же отвезла 
19 сентября 2018, 04:37
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

Рано утром во вторник, 18 сентября, произошла авария в Красноярском районе. 34-летний водитель грузовика МАН ехал со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» в направлении автодороги «Самара - Бугуруслан» по Обводной Самары. В 09:20 шофер врезался в стоящий автомобиль «Рено», за 
19 сентября 2018, 02:37
На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных 
19 сентября 2018, 11:05
С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 
18 сентября 2018, 11:29
Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.

Выяснилось, что бывший руководитель учреждения выписал своей жене, которая работала вместе с ним, незаконную материальную помощь в 
18 сентября 2018, 05:15
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 

18 сентября 2018, 03:51
Россия вышла в лидеры по росту числа долларовых миллионеров

Россия вышла в лидеры по росту числа долларовых миллионеров

Российская Федерация стала мировым лидером по темпу роста количества долларовых миллионеров в 2016 году. Это следует из обнародованного ежегодного доклада World Wealth Report.
Число граждан РФ, имеющих минимум $1 млн, выросло за год практически на 20%, до 182 тысяч человек. 

29 сентября 2017, 12:07
В России число долларовых миллионеров выросло на 10% в 2016 году

В России число долларовых миллионеров выросло на 10% в 2016 году

В России за 2016 год на 10% выросло количество долларовых миллионеров. Об этом говорят специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Число богачей сегодня составляет 132 тысячи человек, из них 83 человека считаются долларовыми миллиардерами.
Согласно статистическим данным, динамика прироста 

17 марта 2017, 10:43
Самарские миллионеры будут платить «налог солидарности» с Крымом?

Самарские миллионеры будут платить «налог солидарности» с Крымом?

В Госдуме разработан законопроект, вводящий так называемый «налог солидарности» для россиян, которые зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц. Эти средства пойдут на развитие Крыма и Севастополя. Как поясняют авторы документа, новые российские регионы десятилетиями недофинансировались и в настоящее время 

22 июля 2014, 01:02
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