В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что в России скоро может подорожать хлеб в магазинах.



"В августе, когда бизнес России ждал объявления контрсанкций против Запада, многие хлебные трейдеры решили, что под запрет может попасть зерно из нашей страны, и поэтому срочно …