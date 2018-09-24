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В блогах: в Самаре работает "мафия" по поверке счетчиков
Самарчанка Ольга Потапова пожаловалась в Фейбуке, что знакомому пенсионеру на днях пришло сразу два напоминания о поверке счетчиков. "Одна компания хочет поверять прибор с 26 сентября по 15 октября, вторая - с 24 сентября по 31 октября, – пишет …
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24 сентября 2018, 10:39
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В блогах: Цифрование нашего городка. Коровы и айфоны
Блогер samdum ((самдум)) с иронией отреагировал на инициативу областных властей провести цифровую трансформацию сельского хозяйства!
"Известно, что трансформация не что иное, как преобразование. Поэтому уместно подумать – таких чудес мир ещё не видел! Поскольку подробности не сообщают, появилась интрига …
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24 сентября 2018, 10:28
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«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом
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24 сентября 2018, 10:14
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Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов
Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.
Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого …
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24 сентября 2018, 08:31
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В блогах. Отвечайте за слова: Сызранцы "крепко выругали" городскую администрацию
В паблике «Черный список. Сызрань» соцсети "ВКонтакте" крепко выругали городскую администрацию. Местные жители напомнили чиновникам их же обещание сделать дорожную разметку на пути детей в школу. Горожане негодуют, что, например, на перекрестке в районе 23-го и 29-го домов по …
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21 сентября 2018, 10:17
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В блогах: значительная часть работников СПЗ получила на руки трудовые книжки
Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что значительная часть работников «Самарского подшипникового завода» получила на руки трудовые книжки. Их просто сократили. "Об этом сообщили уже бывшие сотрудники предприятия, - пишет автор. - Сотни людей разного возраста остались без работы. При этом …
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21 сентября 2018, 10:11
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В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях
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18 сентября 2018, 08:23
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В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - …
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18 сентября 2018, 08:18