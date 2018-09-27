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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В четверг, 27 сентября, произошла страшная авария на 40 километре трассы «Урал - Муханово» в Кинельском районе области. В 13:55 по неизвестной причине водитель иномарки «Рено» выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под КАМАЗ. Удар был настолько сильным, 
27 сентября 2018, 08:11
В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по 
27 сентября 2018, 07:46
С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем

С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем

Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождем в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 27 сентября до 19:00 пятницы местами в регионе пройдет небольшой и умеренный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, его порывы могут 
27 сентября 2018, 05:28
В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, 
27 сентября 2018, 05:11
В блогах: гигантский динозавр

В блогах: гигантский динозавр "поселился" у сызранского ТЦ

В паблике "New-Сызрань" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани на парковке возле одного из местных торговых центров появился необычный аттракцион с трехэтажный дом. Это динозавр почти 50 метров в длину и около 8 метров в высоту. В России всего 
26 сентября 2018, 07:38
В блогах: в Тольятти купят

В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"

Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть 
26 сентября 2018, 07:30
В блогах: страшный потоп на улице Революционной

В блогах: страшный потоп на улице Революционной

"В Самаре прошло уже три недели, как затопило перекресток улиц Революционной и Карла-Маркса. Но никому до этого нет никакого дела - вода течет, огромная лужа, ходить там невозможно, газоны - настоящие болота, вонь и комары", - такую жалобу на бездействие 
26 сентября 2018, 06:55
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