В блогах: гигантский динозавр "поселился" у сызранского ТЦ … В паблике "New-Сызрань" соцсети "ВКонтакте" поведали , что в Сызрани на парковке возле одного из местных торговых центров появился необычный аттракцион с трехэтажный дом. Это динозавр почти 50 метров в длину и около 8 метров в высоту. В России всего