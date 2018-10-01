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В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП
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1 октября 2018, 03:21
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В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»
С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном …
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1 октября 2018, 02:53
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В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон
В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное …
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1 октября 2018, 01:48
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В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
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1 октября 2018, 01:20
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Сергею Маркову и Дмитрию Богданову предложили стать министрами ЖКХ и Минэкономразвития Самарской области
В Самарском кабмине могут произойти новые назначения. Как и предполагала Терра, губернатор Дмитрий Азаров предложил главе Новокуйбышевска Сергею Маркову занять кресло министра энергетики и ЖКХ, а вице-губернатору Ульяновской области Дмитрию Богданову - министра экономического развития и инвестиций. Ранее глава региона …
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28 сентября 2018, 11:45
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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Общественная палата Самарской области отмечает 10-летний юбилей
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26 сентября 2018, 10:00
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Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов
Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.
Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого …
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24 сентября 2018, 08:31