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Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась
Вчера, 29 сентября, поздно вечером под Сызранью произошло серьезное ДТП. На участке автодороги от Сызрани до федеральной магистрали М-5 в районе первого поворота на Октябрьск около 22:00 столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen. После удара «четырнадцатая» отрикошетила в бетонную плиту, …
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30 сентября 2018, 06:44
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«Чувак попал жестко!» В Самаре «делимобиль» протаранил забор школы на Партизанской
В Самаре делимобиль протаранил школьный забор на улице Партизанской. Речь идет о школе №94, дом №78А. ДТП, по предварительным данным, случилось вчера, 29 сентября, пишут в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети ВК. Ворота – на ремонт, а у «поминутного» …
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30 сентября 2018, 06:17
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Мотоциклист из Самары разбился насмерть в Тольятти
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29 сентября 2018, 02:57
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Двое погибло и двое раненых: Страшное ночное ДТП под Самарой
Сегодня, 29 сентября, около 4-х часов утра на Обводной дороге в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Там столкнулись автомобили "Газель" и Lada Priora. Итог - два человека погибли и два получили телесные повреждения, передает «Волга Ньюс» со …
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29 сентября 2018, 02:05