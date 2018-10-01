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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках
Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября …
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1 октября 2018, 09:14
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В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей
В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным …
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1 октября 2018, 07:46
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В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.
"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе …
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1 октября 2018, 07:20
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В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»
В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, …
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1 октября 2018, 05:41
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В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП
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1 октября 2018, 03:21
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Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном
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1 октября 2018, 01:58
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В Тольятти «четырнадцатая» протаранила цветочный киоск
В воскресенье, 30 сентября, произошла нестандартная авария в Центральном районе Тольятти. Видимо, в какой-то момент водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и машина примерно в 16:00 врезалась в цветочный киоск, который находится напротив магазина «Спартак». Как рассказали в паблике …
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1 октября 2018, 08:21
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Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась
Вчера, 29 сентября, поздно вечером под Сызранью произошло серьезное ДТП. На участке автодороги от Сызрани до федеральной магистрали М-5 в районе первого поворота на Октябрьск около 22:00 столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen. После удара «четырнадцатая» отрикошетила в бетонную плиту, …
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30 сентября 2018, 06:44