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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября 
1 октября 2018, 09:14
В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным 
1 октября 2018, 07:46
В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили

В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.

"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе 
1 октября 2018, 07:20
В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, 
1 октября 2018, 05:41
В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП

В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП

В воскресенье, 30 сентября, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 10:50 49-летний автомобилист, на год лишенный водительских прав совсем недавно - 21 сентября, ехал на своей машине ВАЗ 21043 по улице Васильевской. Он направлялся в сторону улицы Ларина. По предварительной 
1 октября 2018, 03:21
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть на автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там врезался в другой «УАЗ».

В результате ДТП 
1 октября 2018, 01:58
В Тольятти «четырнадцатая» протаранила цветочный киоск

В Тольятти «четырнадцатая» протаранила цветочный киоск

В воскресенье, 30 сентября, произошла нестандартная авария в Центральном районе Тольятти. Видимо, в какой-то момент водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и машина примерно в 16:00 врезалась в цветочный киоск, который находится напротив магазина «Спартак». Как рассказали в паблике 
1 октября 2018, 08:21
Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась

Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась

Вчера, 29 сентября, поздно вечером под Сызранью произошло серьезное ДТП. На участке автодороги от Сызрани до федеральной магистрали М-5 в районе первого поворота на Октябрьск около 22:00 столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen. После удара «четырнадцатая» отрикошетила в бетонную плиту, 
30 сентября 2018, 06:44
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