В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого



Выяснилось, что в одной из … Поздно вечером в среду, 26 сентября, поступил сигнал о пожаре на улице Высоцкого в областной столице. В 21:34 на место происшествия выехали 58 пожарных, которые использовали 18 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.Выяснилось, что в одной из