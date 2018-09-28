|
В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
|
28 сентября 2018, 05:43
|
В Тольятти прекратились выбросы
В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались.
|
28 сентября 2018, 05:24
|
В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф
|
28 сентября 2018, 02:53
|
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей
Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится …
|
28 сентября 2018, 01:27
|
В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого
|
27 сентября 2018, 09:03
|
Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки
|
26 сентября 2018, 10:49
|
«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать
Поджогом злоумышленница хотела отомстить собутыльнице, обидевшей ее подругу.
Когда другие соседи начали тушить горящую "Оку", поджигательница присоединилась к «пожарным». ЧП произошло около одного из домов села Солнечная Поляна. На подозреваемую сотрудникам полиции удалось выйти после опроса жильцов подъезда, где …
|
23 сентября 2018, 06:31
|
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
|
18 сентября 2018, 12:38