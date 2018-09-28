6
04
29
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено. 
 
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и 
28 сентября 2018, 05:43
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф

В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф

В дежурную часть отдела полиции в Богатовском районе обратились трое местных жителей с заявлениями, что в отношении них распространяется недостоверная информация. По словам этих людей, некий мужчина разместил в интернете ложные сведения, порочащие их честь, достоинство и репутацию. Как рассказали 
28 сентября 2018, 02:53
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится 
28 сентября 2018, 01:27
В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

Поздно вечером в среду, 26 сентября, поступил сигнал о пожаре на улице Высоцкого в областной столице. В 21:34 на место происшествия выехали 58 пожарных, которые использовали 18 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что в одной из 
27 сентября 2018, 09:03
Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

В среду ночью, 26 сентября, произошел крупный пожар в селе Усолье Шигонского района. Сигнал о возгорании на улице Набережной поступил дежурному в 0:35. На место событий выехали 6 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Оказалось, что горит частный 
26 сентября 2018, 10:49
«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать

«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать

Поджогом злоумышленница хотела отомстить собутыльнице, обидевшей ее подругу.

Когда другие соседи начали тушить горящую "Оку", поджигательница присоединилась к «пожарным». ЧП произошло около одного из домов села Солнечная Поляна. На подозреваемую сотрудникам полиции удалось выйти после опроса жильцов подъезда, где 
23 сентября 2018, 06:31
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх