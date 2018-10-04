В Сызрани случился пожар у мужского монастыря Как передает «Маленькая Сызрань», вызов на пульт дежурного диспетчера поступил из Свято-Вознесенского мужского монастыря. На территории религиозного учреждения загорелся мусор. На место пожара уже через 30 минут … Сегодня, 29 сентября, около 8 часов утра, в центре Сызрани случился огонь., вызов на пульт дежурного диспетчера поступил из Свято-Вознесенского мужского монастыря. На территории религиозного учреждения загорелся мусор. На место пожара уже через 30 минут