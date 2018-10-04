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В Самаре прикрыли три подпольных казино
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4 октября 2018, 01:37
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В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
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4 октября 2018, 01:12
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В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер
Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он …
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4 октября 2018, 11:58
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Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина
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4 октября 2018, 11:28
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В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена
Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн …
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3 октября 2018, 10:12
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В Сызрани случился пожар у мужского монастыря
Сегодня, 29 сентября, около 8 часов утра, в центре Сызрани случился огонь. Как передает «Маленькая Сызрань», вызов на пульт дежурного диспетчера поступил из Свято-Вознесенского мужского монастыря. На территории религиозного учреждения загорелся мусор. На место пожара уже через 30 минут …
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29 сентября 2018, 03:15
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В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя
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28 сентября 2018, 04:50
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В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого
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27 сентября 2018, 09:03