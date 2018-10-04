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Материалы по теме:

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре «накрыли» три игорных заведения, которые работали в жилых домах в Советском и Железнодорожном районах. Когда полицейские при силовой поддержке СОБР «Омега» пришли по указанным адресам с проверкой, оказалось, что информаторы дали верные данные - в заведениях находились игроки 
4 октября 2018, 01:37
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе 
4 октября 2018, 01:12
В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он 
4 октября 2018, 11:58
Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

В среду, 3 октября, в областной столице под колесами иномарки оказался пешеход. По данным Госавтоинспекции, в 1:02 29-летняя женщина ехала на своем автомобиле «Киа Соул» по улице Гагарина. Автоледи направлялась со стороны Советской Армии к улице Карбышева. По пути она 
4 октября 2018, 11:28
В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн 
3 октября 2018, 10:12
В Сызрани случился пожар у мужского монастыря

В Сызрани случился пожар у мужского монастыря

Сегодня, 29 сентября, около 8 часов утра, в центре Сызрани случился огонь. Как передает «Маленькая Сызрань», вызов на пульт дежурного диспетчера поступил из Свято-Вознесенского мужского монастыря. На территории религиозного учреждения загорелся мусор. На место пожара уже через 30 минут 
29 сентября 2018, 03:15
В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский смог помочь местному жителю во время ЧП: спас человека, который спокойно спал в горящей квартире. Участковый отдела полиции № 1 УМВД России по городу Самаре Билухаж Абубакиров шел по улице, когда увидел, что с балкона дома № 
28 сентября 2018, 04:50
В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

Поздно вечером в среду, 26 сентября, поступил сигнал о пожаре на улице Высоцкого в областной столице. В 21:34 на место происшествия выехали 58 пожарных, которые использовали 18 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что в одной из 
27 сентября 2018, 09:03
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