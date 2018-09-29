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В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя
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28 сентября 2018, 04:50
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В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого
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27 сентября 2018, 09:03
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Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки
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26 сентября 2018, 10:49
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«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать
Поджогом злоумышленница хотела отомстить собутыльнице, обидевшей ее подругу.
Когда другие соседи начали тушить горящую "Оку", поджигательница присоединилась к «пожарным». ЧП произошло около одного из домов села Солнечная Поляна. На подозреваемую сотрудникам полиции удалось выйти после опроса жильцов подъезда, где …
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23 сентября 2018, 06:31