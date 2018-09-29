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В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский смог помочь местному жителю во время ЧП: спас человека, который спокойно спал в горящей квартире. Участковый отдела полиции № 1 УМВД России по городу Самаре Билухаж Абубакиров шел по улице, когда увидел, что с балкона дома № 
28 сентября 2018, 04:50
В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

Поздно вечером в среду, 26 сентября, поступил сигнал о пожаре на улице Высоцкого в областной столице. В 21:34 на место происшествия выехали 58 пожарных, которые использовали 18 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что в одной из 
27 сентября 2018, 09:03
Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

В среду ночью, 26 сентября, произошел крупный пожар в селе Усолье Шигонского района. Сигнал о возгорании на улице Набережной поступил дежурному в 0:35. На место событий выехали 6 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Оказалось, что горит частный 
26 сентября 2018, 10:49
«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать

«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать

Поджогом злоумышленница хотела отомстить собутыльнице, обидевшей ее подругу.

Когда другие соседи начали тушить горящую "Оку", поджигательница присоединилась к «пожарным». ЧП произошло около одного из домов села Солнечная Поляна. На подозреваемую сотрудникам полиции удалось выйти после опроса жильцов подъезда, где 
23 сентября 2018, 06:31
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