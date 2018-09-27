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В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
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27 сентября 2018, 11:32
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В «Курумоче» экстренно сел самолет
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27 сентября 2018, 11:29
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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В Самаре стартовала прививочная кампания
В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, …
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27 сентября 2018, 10:13
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В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета
В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона …
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27 сентября 2018, 09:58
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В Самаре прямо на ходу задымился автобус
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26 сентября 2018, 02:51
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Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки
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26 сентября 2018, 10:49
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Американская туристка чуть не убила дроном итальянца
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25 сентября 2018, 01:11
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«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать
Поджогом злоумышленница хотела отомстить собутыльнице, обидевшей ее подругу.
Когда другие соседи начали тушить горящую "Оку", поджигательница присоединилась к «пожарным». ЧП произошло около одного из домов села Солнечная Поляна. На подозреваемую сотрудникам полиции удалось выйти после опроса жильцов подъезда, где …
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23 сентября 2018, 06:31
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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом
Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около …
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17 сентября 2018, 08:47