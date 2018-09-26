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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
 
Напомним, что накануне глава 
26 сентября 2018, 12:10
В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно 
26 сентября 2018, 11:52
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
Американская туристка чуть не убила дроном итальянца

Американская туристка чуть не убила дроном итальянца

Американская туристка получила проблемы с итальянской полицией после неудачного запуска дрона. Инцидент произошел 22 сентября в Милане. 31-летняя американка запустила коптер над площадью Дуомо. Аппарат летел на опасно низкой высоте. В итоге он задел случайного прохожего. Мужчина получил травмы, и 

25 сентября 2018, 01:11
В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

Стало известно о несчастном случае в Сызрани. В прошлую пятницу, 21 сентября, кровельщики ООО «Управляющая компания «Центр» проводили опилку деревьев. Но внезапно стрела гидроподъемника сломалась и вместе с люлькой, в которой находились люди, упала на землю. Один из кровельщиков с 
25 сентября 2018, 10:24
В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В понедельник, 24 сентября, на станции Яблочная пенсионер едва не погиб, попав под поезд. В половине десятого утра 81-летний житель областной столицы переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу. В этот момент ехала электричка, она задела пенсионера. Пострадавший был доставлен в 
25 сентября 2018, 08:24
Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.

Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. 
24 сентября 2018, 06:05
«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать

«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать

Поджогом злоумышленница хотела отомстить собутыльнице, обидевшей ее подругу.

Когда другие соседи начали тушить горящую "Оку", поджигательница присоединилась к «пожарным». ЧП произошло около одного из домов села Солнечная Поляна. На подозреваемую сотрудникам полиции удалось выйти после опроса жильцов подъезда, где 
23 сентября 2018, 06:31
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около 
17 сентября 2018, 08:47
Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Около часа ночи в пятницу, 14 сентября, в Самаре загорелся двухэтажный дом на пересечении улиц Советской и Нагорной, в районе трамвайной линии. На месте событий работали 55 пожарных, которые использовали 12 единиц техники. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратных 
14 сентября 2018, 10:22
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