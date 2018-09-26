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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
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26 сентября 2018, 12:10
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В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг
На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно …
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26 сентября 2018, 11:52
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В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев.
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26 сентября 2018, 11:35
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Американская туристка чуть не убила дроном итальянца
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25 сентября 2018, 01:11
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В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК
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25 сентября 2018, 10:24
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В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку
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25 сентября 2018, 08:24
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Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске
В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.
Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. …
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24 сентября 2018, 06:05
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«Ну и дела!»: В Жигулевске женщина подожгла «Оку» соседки, а потом пришла к ней выпивать
Поджогом злоумышленница хотела отомстить собутыльнице, обидевшей ее подругу.
Когда другие соседи начали тушить горящую "Оку", поджигательница присоединилась к «пожарным». ЧП произошло около одного из домов села Солнечная Поляна. На подозреваемую сотрудникам полиции удалось выйти после опроса жильцов подъезда, где …
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23 сентября 2018, 06:31
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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом
Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около …
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17 сентября 2018, 08:47
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Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной
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14 сентября 2018, 10:22