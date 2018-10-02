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Материалы по теме:

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, 
1 октября 2018, 05:41
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани служители Фемиды вынесли приговор по уголовному делу 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками, и это далеко не первые его проблемы с законом.

По версии следствия, в апреле он продавал героин на улицах Сызрани. Когда мужчину 
1 октября 2018, 09:28
В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

28 сентября в Самаре уничтожат 97 килограммов наркотиков. Эти запрещенные вещества были изъяты в рамках расследования уголовных дел в 2014-2018 годах. После их рассмотрения в судах к различным тюремным срокам были приговорены 58 преступников. Во время процессов изъятые вещества проходили 

28 сентября 2018, 02:56
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