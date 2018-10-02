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В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов
В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По …
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2 октября 2018, 12:21
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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»
В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению …
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2 октября 2018, 11:35
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В Самаре отметили День пожилого человека
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2 октября 2018, 10:32
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В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир
В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением …
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2 октября 2018, 10:12
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В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»
В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, …
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1 октября 2018, 05:41
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В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу
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1 октября 2018, 11:42
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В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру
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1 октября 2018, 09:28
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В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков
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28 сентября 2018, 02:56