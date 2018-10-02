В Самаре отметили День пожилого человека … В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе