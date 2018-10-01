В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру В Сызрани служители Фемиды вынесли приговор по уголовному делу 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками, и это далеко не первые его проблемы с законом.



По версии следствия, в апреле он продавал героин на улицах Сызрани. Когда мужчину …