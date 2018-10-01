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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев
В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.
Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных …
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1 октября 2018, 02:28
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В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон
В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное …
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1 октября 2018, 01:48
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В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
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1 октября 2018, 01:20
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В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным
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1 октября 2018, 12:08
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В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру
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1 октября 2018, 09:28
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В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков
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28 сентября 2018, 02:56
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В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
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27 сентября 2018, 03:11
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В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 05:48