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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных 
1 октября 2018, 02:28
В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное 
1 октября 2018, 01:48
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани служители Фемиды вынесли приговор по уголовному делу 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками, и это далеко не первые его проблемы с законом.

По версии следствия, в апреле он продавал героин на улицах Сызрани. Когда мужчину 
1 октября 2018, 09:28
В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

28 сентября в Самаре уничтожат 97 килограммов наркотиков. Эти запрещенные вещества были изъяты в рамках расследования уголовных дел в 2014-2018 годах. После их рассмотрения в судах к различным тюремным срокам были приговорены 58 преступников. Во время процессов изъятые вещества проходили 

28 сентября 2018, 02:56
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Причем, погибшей стала его собственная супруга.

По версии следствия, в начале сентября подозреваемый и его жена поссорились на почве ревности и мужчина нанес своей возлюбленной смертельные повреждения. Затем он отнес 
26 сентября 2018, 05:48
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