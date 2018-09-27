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В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого
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27 сентября 2018, 09:03
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В Самаре прямо на ходу задымился автобус
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26 сентября 2018, 02:51
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Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки
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26 сентября 2018, 10:49
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Американская туристка чуть не убила дроном итальянца
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25 сентября 2018, 01:11
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В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью
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17 сентября 2018, 02:07
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В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию
В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" …
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27 августа 2018, 02:13
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В Самарской области продают ВИП-самолет
Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона …
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27 августа 2018, 11:14
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25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завели административное производство в отношении авиадебошира. Как ни удивительно, на борту самолета хулиганила дама - жительница Самары. 25-летняя девушка была доставлена в дежурную часть с борта воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К полицейским, …
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21 августа 2018, 05:14
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре
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7 июня 2018, 12:03
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Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши
Сегодня, 30 мая, около 20:00 на Самарскую область обрушился ураган. Начался дождь, поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду, передает портал 63.ru. Жителям мегаполиса удалось снять стихию на видео. О предстоящем природном катаклизме жителей региона …
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30 мая 2018, 11:14
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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»
Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.
Отмечается, что происшествие не …
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30 мая 2018, 10:38