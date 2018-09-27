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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

Поздно вечером в среду, 26 сентября, поступил сигнал о пожаре на улице Высоцкого в областной столице. В 21:34 на место происшествия выехали 58 пожарных, которые использовали 18 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что в одной из 
27 сентября 2018, 09:03
В Самаре прямо на ходу задымился автобус

В Самаре прямо на ходу задымился автобус

26 сентября в Самаре произошел инцидент с общественным транспортом. Во время движения задымился дачный автобус №157. Машину сразу же остановили, а перепуганных пассажиров вывели на улицу.

Очевидцы сразу сообщили о произошедшем в Twiiter, добавив, что люди не могли дождаться следующего автобуса 

26 сентября 2018, 02:51
Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

В среду ночью, 26 сентября, произошел крупный пожар в селе Усолье Шигонского района. Сигнал о возгорании на улице Набережной поступил дежурному в 0:35. На место событий выехали 6 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Оказалось, что горит частный 
26 сентября 2018, 10:49
Американская туристка чуть не убила дроном итальянца

Американская туристка чуть не убила дроном итальянца

Американская туристка получила проблемы с итальянской полицией после неудачного запуска дрона. Инцидент произошел 22 сентября в Милане. 31-летняя американка запустила коптер над площадью Дуомо. Аппарат летел на опасно низкой высоте. В итоге он задел случайного прохожего. Мужчина получил травмы, и 

25 сентября 2018, 01:11
В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В воскресенье, 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» на 5 часов задержали рейс авиакомпании «Северный ветер». Воздушное судно должно было доставить пассажиров в Анталью и вылететь туда в 15:40 по местному времени. Но фактически самолет отправился в путь только в 
17 сентября 2018, 02:07
В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут  из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" 

27 августа 2018, 02:13
В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге

25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завели административное производство в отношении авиадебошира. Как ни удивительно, на борту самолета хулиганила дама - жительница Самары. 25-летняя девушка была доставлена в дежурную часть с борта воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К полицейским, 
21 августа 2018, 05:14
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши

Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши

Сегодня, 30 мая, около 20:00 на Самарскую область обрушился ураган. Начался дождь, поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду, передает портал 63.ru. Жителям мегаполиса удалось снять стихию на видео. О предстоящем природном катаклизме жителей региона 
30 мая 2018, 11:14
Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.

Отмечается, что происшествие не 
30 мая 2018, 10:38
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