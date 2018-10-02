Опять орудуют неуловимые телефонные террористы: в Тольятти эвакуировали четыре ТЦ пишет TLTgorod со ссылкой на одного из очевидцев.



«7 октября вечером мы только с друзьями в «Парк-Хаус» пришли кино посмотреть, как полиция и МЧС приехали, всех … Об эвакуации посетителей и персонала из «Парк-Хауса», одного из крупнейших тольяттинских торговых центров,со ссылкой на одного из очевидцев.«7 октября вечером мы только с друзьями в «Парк-Хаус» пришли кино посмотреть, как полиция и МЧС приехали, всех