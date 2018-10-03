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В блогах: 130 лет самарскому театру
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2 октября 2018, 10:52
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В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре
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2 октября 2018, 10:40
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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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Стало известно, когда в Самаре включат отопление
Выбрана предварительная дата, когда стартует отопительный сезон в Самаре. По словам заместителя главы областной столицы Владимира Василенко, запуск отопительного сезона запланирован на 1 октября. Когда самарцы поинтересовались, почему бы не наладить подачу отопления в дома уже сейчас, когда значительно …
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26 сентября 2018, 09:08
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В Самарской области уже начался отопительный сезон
В Самарской области стартовал отопительный сезон: первыми тепло в дома получили жители Похвистневского района. Напомним, что по постановлению правительства России, подключать отопление нужно после пяти дней, в течение которых средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. По …
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26 сентября 2018, 09:09
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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24 сентября 2018, 08:33
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Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
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24 сентября 2018, 12:10