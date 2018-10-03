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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: 130 лет самарскому театру

В блогах: 130 лет самарскому театру

Самарец Игорь Махтев напомнил в "Фейсбуке", что "130 лет назад - 2 октября 1888 года - во вновь построенном здании городского театра состоялся первый спектакль". "Правда, дата эта по старому стилю, так что 130-летие праздновать будем только через 12 дней 
2 октября 2018, 10:52
В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

Самарский урбанист Алексей Радченков через "Твиттер" передал нецензурный привет, как он пишет, строителям, проектировщикам и заказчику новых подземных переходов на Московском шоссе. Переход через тоннель для мамы с ребенком в коляске - настоящий ад. "Колёсики" коляски никуда не 
2 октября 2018, 10:40
В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Выбрана предварительная дата, когда стартует отопительный сезон в Самаре. По словам заместителя главы областной столицы Владимира Василенко, запуск отопительного сезона запланирован на 1 октября. Когда самарцы поинтересовались, почему бы не наладить подачу отопления в дома уже сейчас, когда значительно 
26 сентября 2018, 09:08
В Самарской области уже начался отопительный сезон

В Самарской области уже начался отопительный сезон

В Самарской области стартовал отопительный сезон: первыми тепло в дома получили жители Похвистневского района. Напомним, что по постановлению правительства России, подключать отопление нужно после пяти дней, в течение которых средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. По 
26 сентября 2018, 09:09
Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы 

24 сентября 2018, 08:33
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон 
24 сентября 2018, 12:10
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