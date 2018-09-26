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Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет
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26 сентября 2018, 03:55
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В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки
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26 сентября 2018, 02:18
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«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой
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26 сентября 2018, 01:54
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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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24 сентября 2018, 08:33
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Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
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24 сентября 2018, 12:10
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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21 сентября 2018, 05:27
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Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе
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20 сентября 2018, 05:53