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В Самаре возник затор из-за отключения светофора
В среду, 26 сентября, на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре отключили светофор. По словам очевидцев, это серьезно осложнило движение транспорта. Около светофора какие-то работы вели специалисты, а на перекрестке стоял регулировщик. Между тем, «Самарадорсигнал» сообщил, что светофор …
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26 сентября 2018, 09:12
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В блогах: гигантский динозавр "поселился" у сызранского ТЦ
В паблике "New-Сызрань" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани на парковке возле одного из местных торговых центров появился необычный аттракцион с трехэтажный дом. Это динозавр почти 50 метров в длину и около 8 метров в высоту. В России всего …
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26 сентября 2018, 07:38
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В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"
Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть …
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26 сентября 2018, 07:30
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В блогах: страшный потоп на улице Революционной
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26 сентября 2018, 06:55
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В Самарской области уже начался отопительный сезон
В Самарской области стартовал отопительный сезон: первыми тепло в дома получили жители Похвистневского района. Напомним, что по постановлению правительства России, подключать отопление нужно после пяти дней, в течение которых средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. По …
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26 сентября 2018, 09:09
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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24 сентября 2018, 08:33
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Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
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24 сентября 2018, 12:10
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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21 сентября 2018, 05:27