11
21
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре возник затор из-за отключения светофора

В Самаре возник затор из-за отключения светофора

В среду, 26 сентября, на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре отключили светофор. По словам очевидцев, это серьезно осложнило движение транспорта. Около светофора какие-то работы вели специалисты, а на перекрестке стоял регулировщик. Между тем, «Самарадорсигнал» сообщил, что светофор 
26 сентября 2018, 09:12
В блогах: гигантский динозавр

В блогах: гигантский динозавр "поселился" у сызранского ТЦ

В паблике "New-Сызрань" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани на парковке возле одного из местных торговых центров появился необычный аттракцион с трехэтажный дом. Это динозавр почти 50 метров в длину и около 8 метров в высоту. В России всего 
26 сентября 2018, 07:38
В блогах: в Тольятти купят

В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"

Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть 
26 сентября 2018, 07:30
В блогах: страшный потоп на улице Революционной

В блогах: страшный потоп на улице Революционной

"В Самаре прошло уже три недели, как затопило перекресток улиц Революционной и Карла-Маркса. Но никому до этого нет никакого дела - вода течет, огромная лужа, ходить там невозможно, газоны - настоящие болота, вонь и комары", - такую жалобу на бездействие 
26 сентября 2018, 06:55
В Самарской области уже начался отопительный сезон

В Самарской области уже начался отопительный сезон

В Самарской области стартовал отопительный сезон: первыми тепло в дома получили жители Похвистневского района. Напомним, что по постановлению правительства России, подключать отопление нужно после пяти дней, в течение которых средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. По 
26 сентября 2018, 09:09
Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы 

24 сентября 2018, 08:33
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон 
24 сентября 2018, 12:10
Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы 

21 сентября 2018, 05:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх