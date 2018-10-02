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Материалы по теме:

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу 
2 октября 2018, 08:36
В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В воскресенье утром, 30 сентября, в Самаре произошла авария с жертвами на берегу реки Самара под Южным мостом. 27-летний парень погиб под колесами собственной «Лады Приоры». По предварительным данным, мужчина вышел из автомобиля и стал рыбачить. В 3:12 машина начала  
1 октября 2018, 05:25
В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП

В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП

В воскресенье, 30 сентября, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 10:50 49-летний автомобилист, на год лишенный водительских прав совсем недавно - 21 сентября, ехал на своей машине ВАЗ 21043 по улице Васильевской. Он направлялся в сторону улицы Ларина. По предварительной 
1 октября 2018, 03:21
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и 
5 июля 2018, 08:52
На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели 

22 мая 2018, 03:35
Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Сокращение сотрудников МВД, которое после предновогоднего указа президента Владимира Путина формально началось с 1 января, коснется ГИБДД и ДПС. В целом по стране штат этих служб уменьшится на 10 тысяч единиц. В первую очередь будут ликвидированы вакансии, на которые не 

10 января 2018, 08:00
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