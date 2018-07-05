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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
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3 июля 2018, 01:49
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти
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3 июля 2018, 11:38
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Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».
По предварительной информации, …
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3 июля 2018, 10:37
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти
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28 июня 2018, 08:44
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Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары
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5 июня 2018, 01:23
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На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС
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22 мая 2018, 03:35
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Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти
Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала …
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10 мая 2018, 01:38
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Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога
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22 января 2018, 07:03
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Самарские полицейские готовятся к сокращению штата
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10 января 2018, 08:00
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В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть инспектора ДПС
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10 января 2018, 05:40
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В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом
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14 ноября 2017, 03:30