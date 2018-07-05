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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

В Самаре автомобилист на «Калине» насмерть  сбил инвалида-колясочника. ДТП произошло на улице Гагарина у перекрестка с улицей Мяги, возле медуниверситета. Жуткие фотографии 
3 июля 2018, 11:50
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

Утром 3 июля под Тольятти произошло ДТП с участием двух легковушек. Около 7:30 водитель KIA выезжала с дачного массива на трассу «Тольятти-Ташелка». При этом, иномарка не пропустила вазовскую «шестерку», которая двигалась по дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии оба 
3 июля 2018, 11:38
Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».

По предварительной информации, 
3 июля 2018, 10:37
Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

27 июня в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Семейная пара на мотоцикле ехала по Южному шоссе со стороны Центрального района. Около одного из гипермаркетов наперерез им выдвинулся «Митсубиши». Водитель иномарки выезжал с парковки, и вместо того, чтобы 
28 июня 2018, 08:44
Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары

Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары

В Самаре произошло ДТП с участием байкера. 80-летний пенсионер на автомобиле Suzuki сбил мотоциклиста, ехавшего на Ducati. Это произошло в центре города 
5 июня 2018, 01:23
На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели 

22 мая 2018, 03:35
Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала 

10 мая 2018, 01:38
Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры обратились к спикеру губернской думы Виктору Сазонову с просьбой пересмотреть размер налоговой ставки на мототранспорт. В настоящее время в регионе она установлена на уровне 50 рублей за 1 лошадиную силу. По словам мотоциклистов, такие нормативы чрезмерно и неоправданно 

22 января 2018, 07:03
Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Сокращение сотрудников МВД, которое после предновогоднего указа президента Владимира Путина формально началось с 1 января, коснется ГИБДД и ДПС. В целом по стране штат этих служб уменьшится на 10 тысяч единиц. В первую очередь будут ликвидированы вакансии, на которые не 

10 января 2018, 08:00
В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть инспектора ДПС

В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть инспектора ДПС

В Красноярском районном суде вынесли приговор мужчине, который сбил инспектора ДПС. Трагедия произошла 9 мая прошлого года. Водитель ехал на машине по трассе М-5. На одном из участков дороги он не справился с управлением. В итоге машину занесло на обочину. 
10 января 2018, 05:40
В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом

В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом

В Самаре полицейские помогли быстро доставить беременную женщину в больницу. Инспекторы ДПС дежурили возле ТЦ «Амбар», когда за помощью к ним обратился молодой мужчина.  Он сказал, что у его жены начались роды и, опасаясь пробок, он попросил у полицейских содействия. 

14 ноября 2017, 03:30
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