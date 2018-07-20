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В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель
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19 июля 2018, 11:59
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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре
Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе …
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18 июля 2018, 11:08
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Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб
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18 июля 2018, 10:12
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«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти
В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и …
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5 июля 2018, 08:52
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти
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28 июня 2018, 08:44
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Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары
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5 июня 2018, 01:23
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Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области
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11 мая 2018, 09:39
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Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти
Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала …
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10 мая 2018, 01:38
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Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области
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3 мая 2018, 01:53
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Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти
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26 апреля 2018, 06:18
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Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области
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25 апреля 2018, 09:49