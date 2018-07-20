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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

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Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

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Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

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«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и 
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

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Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары

В Самаре произошло ДТП с участием байкера. 80-летний пенсионер на автомобиле Suzuki сбил мотоциклиста, ехавшего на Ducati. Это произошло в центре города 
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Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области

Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области

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Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала 

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Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

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Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

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Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

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25 апреля 2018, 09:49
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