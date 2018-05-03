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Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре
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3 мая 2018, 02:26
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«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре
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3 мая 2018, 12:34
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Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ
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2 мая 2018, 03:15
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Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»
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1 мая 2018, 06:37
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71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала …
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30 апреля 2018, 09:35
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Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области
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30 апреля 2018, 12:38
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Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти
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26 апреля 2018, 06:18
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Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью
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25 апреля 2018, 11:37
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Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области
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25 апреля 2018, 09:49
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Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области
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24 апреля 2018, 12:28
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Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области
22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.
Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты …
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23 апреля 2018, 11:24
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Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары
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19 апреля 2018, 08:10