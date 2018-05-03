3
46
30
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
    d8b       888            8888888b.    .d8888b.   8888888888   .d8888b.  
    Y8P       888            888  "Y88b  d88P  Y88b        d88P  d88P  Y88b 
              888            888    888  888    888       d88P   888    888 
   8888   .d88888  888  888  888    888  888             d88P    Y88b. d888 
   "888  d88" 888  888  888  888    888  888          88888888    "Y888P888 
    888  888  888  888  888  888    888  888    888    d88P             888 
    888  Y88b 888  Y88b 888  888  .d88P  Y88b  d88P   d88P       Y88b  d88P 
    888   "Y88888   "Y88888  8888888P"    "Y8888P"   d88P         "Y8888P"  
    888                 888                                                 
   d88P            Y8b d88P                                                 
 888P"              "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил во дворе 7-летнего мальчика. ДТП произошло в среду, 2 мая, в 17:25 в дворовом проезде Костромского переулка. 
3 мая 2018, 02:26
«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре

«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре

20-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада», двигалась по улице Промышленности со стороны улицы Партизанской в направлении улицы Русской. 
3 мая 2018, 12:34
Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ

Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ

В ночь со вторника на среду, с 1 на 2 мая, под Сызранью в ДТП погибли три человека. Авария случилась примерно в 3:30 на 27 км автомагистрали «Сызрань-Саратов» неподалеку от поселка Кубра.
 
По данным сотрудников полиции, водитель автомашины ВАЗ-111830 

2 мая 2018, 03:15
Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

ДТП со смертельным исходом случилось вчера, 30 апреля, в 2:10 на 198 км федеральной автотрассы «Сызрань-Волгоград» в районе поселка Сенного, что в Вольском районе Саратовской области.

По предварительным версии сотрудников полиции, водитель на автомобиле ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость, 
1 мая 2018, 06:37
71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала 

30 апреля 2018, 09:35
Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП.  36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге  Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».

В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки 

30 апреля 2018, 12:38
Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

25 апреля в Тольятти произошло ЧП. В Автозаводском районе города мужчина сорвалс с балкона на 6 этаже дома на бульваре Туполева. По предварительным данным, имел место быть несчастный случай. 75-летний пенсионер пытался перелезть с одного балкона на другой, но не 
26 апреля 2018, 06:18
Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Крупное ДТП произошло 24 апреля на трассе М-5 под Сызранью. 50-летний водитель грузовика Mercedes ехал со стороны Самары в направлении Москвы. На 918-м километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался в колонну других большегрузов. Удар пришелся в другой 
25 апреля 2018, 11:37
Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

24 апреля в Самарской области произошло очередное ЧП на железной дороге. В 17:25 на 1191 км железной дороги, на пикете № 9 под колесами грузового поезда оказался 85-летний мужчина. По данным транспортной прокуратуры, произошел несчастный случай. Пожилой человек переходил пути 

25 апреля 2018, 09:49
Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

23 апреля в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. 36-летний водитель на автомобиле «Митсубиши» ехал по трассе «Богатое – Самара – Оренбург». На одном из участков шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части. В итоге, машина опрокинулась.

В результате аварии 

24 апреля 2018, 12:28
Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.

Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты 
23 апреля 2018, 11:24
Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

18 апреля ЧП случилось на одной из турбаз в Самарской области. В протоке Тушинская Воложка около острова Быстренький был обнаружен труп неизвестного мужчины. Спасатели доставили сотрудников МВД к месту трагедии.

Погибший был извлечен из воды и доставлен на Центральную спасательную станцию 

19 апреля 2018, 08:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх